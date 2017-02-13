التعليم : معاملة المتوفين أثناء تأدية العمل كشهداء واجب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالن مصادر أن وزارة التعليم ستتعامل مع حالات المعلمين والمعلمات الذين وافتهم المنية أثناء تأدية وظائفهم معاملة شهداء الواجب، مشيرة إلى أن أبناءهم الطلبة والطالبات يعدون ممن تنطبق عليهم شروط الرعاية بمكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب.

وأضافت المصادر أن الوزارة بينت لجهاتها المعنية فئة الطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم الشروط، وهم كل طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل ، بينما حددت فئة منسوبي التعليم، وهم جميع من يشغل إحدى الوظائف العامة بالوزارة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر ، أن فئات الطلاب المشمولة برعاية مكتب وفاء هم أبناء شهداء الواجب، وهم رجال الأمن في جميع القطاعات العسكرية الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد، وأبناء منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل الرسمي، وأبناء منسوبي التعليم المتوفين على رأس العمل ولم يصدر لهم قرار تقاعد أو فصل أو استقالة.