بالصور..الحرس الوطني يوفر حافلات لنقل زوار الجنادرية إلى سياراتهم بعد تساقط الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 31” مساء أمس (الأحد)، سقوط أمطار متوسطة.

وقامت هيئة الهلال الأحمر بإهداء زوار المهرجان مظلات وقائية لحمايتهم من الأمطار .

فيما وفرت فرق الحرس الوطني باصات لإخلاء زوار المعرض إلى مواقف السيارات سريعًا؛ بسبب تأثر أرضية المعرض بالأمطار.