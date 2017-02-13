 بالصور..الحرس الوطني يوفر حافلات لنقل زوار الجنادرية إلى سياراتهم بعد تساقط الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 17

    مايو

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بالصور..الحرس الوطني يوفر حافلات لنقل زوار الجنادرية إلى سياراتهم بعد تساقط الأمطار

بالصور..الحرس الوطني يوفر حافلات لنقل زوار الجنادرية إلى سياراتهم بعد تساقط الأمطار
ابراهيم الزهراني(صدى):

شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 31” مساء أمس (الأحد)، سقوط أمطار متوسطة.

وقامت هيئة الهلال الأحمر بإهداء زوار المهرجان مظلات وقائية لحمايتهم من الأمطار .

فيما وفرت فرق الحرس الوطني باصات لإخلاء زوار المعرض إلى مواقف السيارات سريعًا؛ بسبب تأثر أرضية المعرض بالأمطار.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله على سلامتهم هذا اولاً .. وبعدين وش وديهم في هذه الاجواء صبرو إلى ان يتحسن الطقس