بالصور..الحرس الوطني يوفر حافلات لنقل زوار الجنادرية إلى سياراتهم بعد تساقط الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..الحرس الوطني يوفر حافلات لنقل زوار الجنادرية إلى سياراتهم بعد تساقط الأمطار
شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 31” مساء أمس (الأحد)، سقوط أمطار متوسطة.
وقامت هيئة الهلال الأحمر بإهداء زوار المهرجان مظلات وقائية لحمايتهم من الأمطار .
فيما وفرت فرق الحرس الوطني باصات لإخلاء زوار المعرض إلى مواقف السيارات سريعًا؛ بسبب تأثر أرضية المعرض بالأمطار.
شمالي والراس عالي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعز الدولت ويجزا النشاما خير
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله على سلامتهم هذا اولاً .. وبعدين وش وديهم في هذه الاجواء صبرو إلى ان يتحسن الطقس