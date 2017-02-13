بالفيديو.. رجل أمن يترجل من دوريته لمساعدة مسن في عبور الطريق بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تناقل نشطاء موقع تويتر مقطع فيديو يرصد رجل أمن أوقف الدورية المرورية التي كان يستقلها بحائل ، وترجل منها لمساعدة مواطن مُسن على عبور الطريق بسبب الزحام الشديد.

وأبان الفيديو قيام رجل الأمن بمساعدة المسن في عبور الطريق وتخطي الزحام الشديد للسيارات، قبل أن يعود إلى دوريته التي كان قد أوقفها على جانب الطريق بعد الانتهاء من مهمته.