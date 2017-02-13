بالفيديو.. رجل أمن يترجل من دوريته لمساعدة مسن في عبور الطريق بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل أمن يترجل من دوريته لمساعدة مسن في عبور الطريق بحائل
تناقل نشطاء موقع تويتر مقطع فيديو يرصد رجل أمن أوقف الدورية المرورية التي كان يستقلها بحائل ، وترجل منها لمساعدة مواطن مُسن على عبور الطريق بسبب الزحام الشديد.
وأبان الفيديو قيام رجل الأمن بمساعدة المسن في عبور الطريق وتخطي الزحام الشديد للسيارات، قبل أن يعود إلى دوريته التي كان قد أوقفها على جانب الطريق بعد الانتهاء من مهمته.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاه الف خير….وماهي غريبه عليهم
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
هذا واجبه كمسلم غير انه واجبه كرجل امن وفعله يستحق الشكر عليه لكن ليس بهذه المبالغه بأن رجل المرور اوقف الدوريه وساعد رجل مسن .. الكل يهب لمساعدة الاخرين فعل الخير ليس مقصور على احد
أبراهيم تركى العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت ابو عبدالعزيز هذه فطره في كل مسلم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10310 ] نشر منذ 3 شهور
هذا رجل اخلاق عاليه فجزاه الله كل خير
ماستر[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 شهور
شغلته شي عادي اسمه المرور والسلامة
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
هذه هي اخلاق ديننا الحنيف
ديننا دين الرحمة
ديننا دين الأنسانية
ديننا دين التعايش مع البشرية جمعاء
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسنرى
أمراً
عجيب
جدأ
جداً
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايكثر خيره هذا واجبه الوظيفي ماجاب شي من كيسه لاكن فيه ناس ماتفرق بين الواجب العملي والواجب الانساني