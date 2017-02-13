صورة معبرة لطائر يقف على كتف رجل أمن في المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام مواطن بتوقيق بكاميرا جواله مشهداً رائعاً في المسجد الحرام لـطائر يقف وهو مطمئن على كتف أحد رجال الأمن في الحرم.

وتظهر الصورة التي أرسلها المواطن عبدالعزيز، الصحفي الطائر وهو يقف على كتف رجل الأمن، في مشهد يعزز صورة الأمن والأمان داخل المسجد الحرام.