 صورة معبرة لطائر يقف على كتف رجل أمن في المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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صورة معبرة لطائر يقف على كتف رجل أمن في المسجد الحرام

صورة معبرة لطائر يقف على كتف رجل أمن في المسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

قام مواطن بتوقيق بكاميرا جواله مشهداً رائعاً في المسجد الحرام لـطائر يقف وهو مطمئن على كتف أحد رجال الأمن في الحرم.

وتظهر الصورة التي أرسلها المواطن عبدالعزيز، الصحفي الطائر وهو يقف على كتف رجل الأمن، في مشهد يعزز صورة الأمن والأمان داخل المسجد الحرام.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

في ارض السلام ينعم الطير والبشر بالامان

[ عدد التعليقات: 7300 ] نشر منذ 3 شهور

ههه حبيبي مستكن 😅😍😍

[ عدد التعليقات: 7300 ] نشر منذ 3 شهور

ليتني ع كتفه ولو انا 😅😁🙂☺😚

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور

الطوارئ موجودين هالايام في الحرم؟؟