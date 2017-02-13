صورة معبرة لطائر يقف على كتف رجل أمن في المسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

صورة معبرة لطائر يقف على كتف رجل أمن في المسجد الحرام
قام مواطن بتوقيق بكاميرا جواله مشهداً رائعاً في المسجد الحرام لـطائر يقف وهو مطمئن على كتف أحد رجال الأمن في الحرم.
وتظهر الصورة التي أرسلها المواطن عبدالعزيز، الصحفي الطائر وهو يقف على كتف رجل الأمن، في مشهد يعزز صورة الأمن والأمان داخل المسجد الحرام.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
في ارض السلام ينعم الطير والبشر بالامان
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7300 ] نشر منذ 3 شهور
ههه حبيبي مستكن 😅😍😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7300 ] نشر منذ 3 شهور
ليتني ع كتفه ولو انا 😅😁🙂☺😚
هيموو[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور
الطوارئ موجودين هالايام في الحرم؟؟