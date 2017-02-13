بالفيديو..إعلامية تزور جنود الحد الجنوبي بالزي العسكري والكلاشنكوف في يدها - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

اظهر مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي زيارة الإعلامية فاطمة العنزي، من إذاعة الرياض، لجنود الحد الجنوبي في نجران.

وأبان المقطع المصور الإعلامية العنزي وهي تحمل سلاح “رشاش” وتلقي شعرا تتغنى فيه بالوطن وحماته والتطور الذي تشهده المملكة.

والقت الإعلامية العنزي في نهاية المقطع كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد وزير الدفاع قائلة: هنا على كل شبر من أرض الوطن نرقد آمنين بفضل الله ثم بفضل جهودكم، وبفضل جنود الوطن في الحد الجنوبي.