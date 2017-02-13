بالفيديو..إعلامية تزور جنود الحد الجنوبي بالزي العسكري والكلاشنكوف في يدها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..إعلامية تزور جنود الحد الجنوبي بالزي العسكري والكلاشنكوف في يدها
اظهر مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي زيارة الإعلامية فاطمة العنزي، من إذاعة الرياض، لجنود الحد الجنوبي في نجران.
وأبان المقطع المصور الإعلامية العنزي وهي تحمل سلاح “رشاش” وتلقي شعرا تتغنى فيه بالوطن وحماته والتطور الذي تشهده المملكة.
والقت الإعلامية العنزي في نهاية المقطع كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد وزير الدفاع قائلة: هنا على كل شبر من أرض الوطن نرقد آمنين بفضل الله ثم بفضل جهودكم، وبفضل جنود الوطن في الحد الجنوبي.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الحرمة مكانها البيت وجنودنا البواسل حفظهم الله ماهم بحاجة كلامك قدام التلفزيون والنَّاس
لو فيك خير ارسلتي لهم رسالة صوت بدل مانتي بين الرجاجيل بدون محرم
لكن الشرهه مو بعليك على زوجك ولا ولي امرك الي خلاك تطلعين كذا
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
قليلة حياء
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
اقول ياليت تناثبرين في بيتك وتقومين بالحقوق التي عليك انتبهي لزوجك واطفالك وبلاش هياط .
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2344 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديها 😊والله اني انحرجت يوم شفت الخبروالصوره حرمه تزور رجال 😊😊كلنا معهم لكن بالدعاء بإذن الله لهم بالنصر والتمكين مو كذا الله يهدينا وياها وينصر جنودنا وبلدنا يأرب
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 3 شهور
احترم آراءكم ولكن أين أنتم من المواقف الموثقة للصحابيات ونساء السلف في دعم وتضميد جراح جيوش المسلمين
لا أرى في لبسها ولا في حديثها ما يعيبها وقالت ما يعجز عن قوله كثير من الرجال
هيموو[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور
كلنا ضحكنا ع الحوثيين الكلاب يوم طلعوا حريمهم في الاعلام
احنا الحين وش نقول اذا طلعت في اعلامهم؟؟
ليت قعدتي ونصرتيهم بالدعاء
صراحة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
حريم ناقصين عقل
شر البلية ما يضحك[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 3 شهور
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✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 3 شهور
ليتك سترتي والا ماني بقايل
وش الفائدة من زيارتك هياط اعلامي
الجنود معهم رب العالمين
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور
اقول ورا ما تنثبرين ببيتك وتركدي
جنودنا ولله الحمد رجال وابطال مو بحاجه اعلام ونفخ ولا حريم بعد اخر زمن
اما بالنسبه للاخ متابع بصمت
اخوي
لاتخلط زمن الصحابيات والسلف بزمننا هذا اللي كل ما جاله يخوف استغفرالله والعياذ بالله
وللتصحيح لا اقصد الزمن بمعنى الزمن اقصد من هم متواجدون حاليا بهالزمن كثروا اهل الهرج والمرج وفساد بكل انواعه
ف خلنا نكون واقعيين
ماقامت به هذه المذيعه لا يليق بنا كسعوديين لاننا نفدي ارواحنا لله ثم الوطن والقاده والاسر ونحن ارباب الاسر واجبنا الدفاع عنهم
الا نساءنا واطفالنا خط احمر ممنوع الاقتراب منهم
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
بنت رجال على الاقل وقفت في ساحة المعركة وحملت السلاح مو مثل بعض هالمهايطيه اللي جالسين في بيوتهم وينتقدون ، اللهم انصر جنودنا واحم حدودنا
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور
انتم شوفوا المنظر الستره بارزه جسدها والرجال من حولها ولا تنسوا علينا تقدر مشاعر الجنود فالاغلب منهم من اشهر ماشافوا نساء بحكم مرابطتهم على الحدود فتروح لهم هي ما ينفع كذا
الشيء الثاني ايش بيقولوا عننا العالم والحوثيين بصفه خاصه بدينا نطلع حريمنا يتكلموا عن ابطالنا وجنودنا
نناشد ملك الحزم والعزم بمنع مثل هالمناظر التي لا تليق ابدا
😡فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 3 شهور
من يسوي الأكل لعيالك
عساك العمى
يريدون الحور العين
مايريدونك يال………….😡
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2562 ] نشر منذ 3 شهور
ليتك ارتحتي في بيتك يا فطيم
ومالك ومال الحدود
الزمي بيتك الله يهديك
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسنرى
أمراً
عجيب
جدأ
جداً
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 3 شهور
مع الاسم عندنا اعلام يلهث خلف المراءة
كنا تسخر من الحوثيين
ali[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
الخطوط الحمراء ماحد يقربها لاذي ولا اشكالها جاية تاخذ كم صورة وتمشي ولاحولها شي قال ماسكة السلاح اي سلاح!!!تتعدى الخط مافيه الا رصاص احمر
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه هههههههههه
ماسكه رشاش…لو قالوا لها أطلقي…
طلعت الفضايح😂😂😂😂😂😂😂😂
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
والله كلنا معهم لاكن مو كذا 😩
انا اخجل اكون في مكان كله رجال
ومافي بنت غيري 🙈🙈
وهذي مسافره هناك وتلقي قصايد بعد😏😏
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10310 ] نشر منذ 3 شهور
بنت رجال كفو ونعم
واقفه مع اخوانها في الوطن كما كانت الصحابيات يقفون مع الصحابه
ايش اللي حصل لكم ما عندكم الا الانتقاد والحكي الفاضي
المفروض جميع النساء يتعلمون حمل السلاح واستعماله والتدريب على جميع الاسلحه
لا تقللون من دور المراة السعوديه في المجتمع ولا تكون نظرتكم لها سلبيه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
منوّل يوم الحصى تمر ، ايام المغازي والحروب بين القبايل ، كانوا بنات القبايل هن من يحفّز
شباب القبيله على القتال
يعلمني ابوي عن ابوه اللي هو جدي ،، يقول كان جدك شباب بأواخر العشرينات وصبحوهم
القوم ودوب جدي متزوج جدتي الله يرحمهم جميع ، يقول يوم صاح النذير وجدك يلقط المارتين
ويعارض القوم مع جماعته ويجلد منهم ١٥ لحاله ، وبعد مافكوا حلالهم من القوم وبعد ما استرخى
جدي امام جدتي وهو يحتسي فنجانا من القهوه قال جدي لجدتي مصارحا لها لو ماسمعتك تصيحين
بإسمي كان مافعلت كل هالفعل اللي فعلته ،، اثر جدتي الله يرحمها تصيح بأعلى صوتها على جدي وتنخاه
وتنخاه بفعله وفعل ابوه قبله
الله يرحمهم جميعا ، طبعا الكلام هذا قبل حكم الملك عبدالعزيز ايام الناس كانت بين آخذ ومأخوذ
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
عليها كرت أحمر تستاهل طرد من الحد الجنوبي الظاهر زوجها متزوج عليها ومافكر فيها شكل ملابسها محشي قات ?
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدالله على نعمه العقل وين زوجها عنها لكن وعلى ما يبدوا هذا اسلوب جديد من اساليب الخرط الفاضي والذي تبدع فيه السعوديات يعني خلصنا من قله الحياء اللي حصل في الجنادريه ولم تمضئ سوئ ساعات قليله الا وتخرج علينا برميل المندي ماسك كلاشنكوف.
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
تجد نفسها جنديه مجنده لهذا الوطن اقول ياشين السرج على البقر انثبري في مطبخك وقشري بصل وثوم وخلي عنك القرق الفاضي ياناس هذي وين زوجها عنها .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
شكل زوجها مل منها ومن خشتها اللي مثل درج المطبخ لكن ان دل فانه يدل على الغباء وقله الحياء الذي جعلها مثل المسخ المشوة يعني شينه وقشعه وجلد مروح ههههههه.
هيموو[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 3 شهور
يا احمد وانت يبو عمار
يلاا خذوا حريمكم وخواتكم وودوهم للحدود عند المرابطين وخلوهم يسوون مثلها وانت لا تروح معاهم
لان طويله العمر ما جت بأحد محارمها معها وإلا كان طلع في الفيديو جنبها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
اللي ينتقدونها أنتم طيب وش سويتوا لجنود الحد الجنوبي هي إعلامية وجهة رسمية ونقلت صورة لنا عن طريق الاعلام أحسن من اللي يفحّط ويصور تفحيطه والا يصورون مقاطع كلها قلة أدب ويقول انه يطقطق ويضحك الناس
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
ماوراء الغيوم الا التبن وسلاسل وغرام ونوال ولست محرومه هذه المسرحيه المضحكه هديه لك يا لوح يالوح .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
ماوراء الغيوم الا التبن شكل الصنف اللي تتعاطها مغشوش انصحك بشرب مياه المجاري على الريق لعل وعسا ينظف مخك هههههه.
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
ماوراء الغيوم الا مياه المجاري قال وراء الغيوم الحمدالله اللهم لاشماته مافيه احد عنده عقل يدور وراء الغيوم لكن ادمان مياه المجاري يسبب تلف اعصاب المخ .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
جميع ماتحتاجه المرأة من أحكام شرعية في موضوع واحد (بالصور)
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🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8832 ] نشر منذ 3 شهور
سيف لايزال ينبح بكل خبر
الله ياخذك اخذ عزيز مقتدر
تاكل من خيرنا ..وتطعن في ظهورنا
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8832 ] نشر منذ 3 شهور
سيف لايزال ينبح بكل خبر
الله ياخذك اخذ عزيز مقتدر
تاكل من خيرنا ..وتطعن في ظهورنا
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
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