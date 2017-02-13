منح المكاتب العقارية مهلة 3 شهور لتصحيح أوضاعها - صحيفة صدى الالكترونية

منح المكاتب العقارية مهلة 3 شهور لتصحيح أوضاعها
كشفت مصادر أن وزارة الإسكان منحت المكاتب العقارية والمقدر عددها 30 ألف مكتب مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بهدف تصحيح أوضاعها.
وقالت المصادر، تأتي المهلة تمهيداً لإطلاق برنامج إيجار والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة عن طريق الشبكة الإلكترونية، مؤكدة أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ضمن برنامج إيجار ستتم تدريجيا.
يذكر أن نظام إيجار يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح إيجارعبر منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
صبي جهينه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
وزارة تجار العقار وين كلامهم السابق ان الايجار السكني شهري
الواقع[ عدد التعليقات: 4191 ] نشر منذ 3 شهور
برنامج شموس يكفي للتحقق من الساكن وكثرة الضغوط على المكاتب العقارية وهي بوابة خدمة للمالك والمستأجر معنى ذلك ان كثير منها سوف يغلق ابوابه ويخرج من السوق وكثير من اصحاب المكاتب والعاملين فيها سوف ينظمون للعاطلين وإيقاف العجلة العقارية فهي ثالث أقوى تجارة بعد النفط والذهب والمشكلة سوف تتطال الجميع