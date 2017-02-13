بالفيديو والصور.. هدم الكافيه الذي شهد مقتل مشجع مصري أمام خطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. هدم الكافيه الذي شهد مقتل مشجع مصري أمام خطيبته
وثق مقطع فيديو يرصد لحظة هدم لودر بالنزهة في القاهرة ، والذي شهد مقتل شاب مصري أمام خطيبته داخل الكافيه بعد مباراة مصر والكاميرون.
وأظهر الفيديو ازالة الكافيه من الشارع وهدمه كاملا ، وذلك خلال حملة لفرض السيطرة الأمنية بشوارع القاهرة .
ولاقي عملية ازالة الكافيه استحسان المثير من المواطنين ، حيث لا تزال واقعة كافيه النزهة محل جدل وغضب المتابعين لها منذ الإعلان عنها بعد انتهاء مباراة مصر والكاميرون.
الريم[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويعوِّضه بشبابه بالجنه
بس وش دخل الهدم والفوضى وش علاقته بوفاته
الريم[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 3 شهور
….
ربي يوفقكم كل واحد واسمه
ان شاء الله إنكم في أطيب حال
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
وش دخل صاحب الكافيه في ناس تتهاوش
الريم[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
الريم[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 3 شهور
؟؟؟؟؟!!!!!
ولأول مره يحرر ردي
بدون حق
سالتك بالله ماتحرر ردي
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
…. ليش الهدم 🤔
مسكتوا المجرمين خلاص اعدموهم
المقهى وش دخله !!!
ابو خالد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
اللي قتل الشاب هم اصحاب الكافيه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
ماتسمعون الرجل اللي يتكلم يقول بناء مخالف
ابوفاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
صاحب الكافية والعمال هم من اعتدوا على الشاب
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
من قتل يحاكم ويأخذ جزاءه ..لكن الرزق لايقطع لان ربما هناك ايتام رزقهم من خلال هذا المحل ..المقهى اذا مخالف يتم مخالفته الا اذا كان مخالف للبناء من الاساس فهذا شئ اخر
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 3 شهور
شي جميل بالنسبه لخطيبته ، لما يحمله من ذكريات مؤلمه .
الريم ولكي من دعائكي النصيب يارب.