بالفيديو والصور.. هدم الكافيه الذي شهد مقتل مشجع مصري أمام خطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

عمرو سامي(صدى):

وثق مقطع فيديو يرصد لحظة هدم لودر بالنزهة في القاهرة ، والذي شهد مقتل شاب مصري أمام خطيبته داخل الكافيه بعد مباراة مصر والكاميرون.

وأظهر الفيديو ازالة الكافيه من الشارع وهدمه كاملا ، وذلك خلال حملة لفرض السيطرة الأمنية بشوارع القاهرة .

ولاقي عملية ازالة الكافيه استحسان المثير من المواطنين ، حيث لا تزال واقعة كافيه النزهة محل جدل وغضب المتابعين لها منذ الإعلان عنها بعد انتهاء مباراة مصر والكاميرون.