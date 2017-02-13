طيران التحالف يدك مواقع الحوثيين ويصفي 5 إيرانيين بصعدة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اكد مصدر قبلي في محافظة صعدة ان خمسة خبراء من الحرس الثوري الإيراني ، ومجموعة كبيرة من الحوثيين لقوا مصرعهم في قصف لطيران التحالف العربي على معسكر بمنطقة ساقين وسط صعدة.

وأفاد المصدر أن القصف تزامن مع إخراج الميليشيات منصات صواريخ باليستية من معسكر ساقين لإطلاقها أمس الأول، مما أسفر عن تدميرها تماما، إضافة لتدمير مخزنين للأسلحة والصواريخ بنفس المعسكر كما تم تدمير عددا من الآليات العسكرية والتعزيزات للميليشيات في مديريات كتاف وحيدان.

وأضاف أن مديريات صعدة تستقبل يوميا عشرات الجثث لمسلحين حوثيين من مختلف الجبهات في حرض والمخا والمناطق الحدودية، مضيفا أن 20 جثة لأفراد من أسرة زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي لم تعرف أسماؤهم حتى الآن، وصلت إلى جبال مران أمس الأول ودفنوا في منطقة قرن صبح في حيدان.

وقال مصدر عسكري يمني أن التحالف العربي شن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع عسكرية للانقلابيين في محافظة الحديدة والمناطق الساحلية لمحافظة حجة، و استهدف مخازن اللواء 25 ميكا في مديرية عبس، كما استهدف مقر قيادة الدفاع الساحلي في الحديدة، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الوطني اليمني تمشيط الأرياف الشمالية لمديرية المخا.

واوضح مصدر ميداني في مقاومة البيضاء أن خمسة من مسلحي الميليشيات الانقلابية قتلوا في هجوم شنته المقاومة على مناطق المختبي ومنعض والحيد الأسود في مديرية ذي ناعم.