صور تجسسية لـ « رنج روفر » سبورت الهجينة أثناء اختبارها بالسويد - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

التقطت صور تجسسية لسيارة رنج روفر سبورت الهجينة، أثناء اختبارها في الأجواء الباردة شمال السويد.

وتود لاند روفر التفريق بين الفئة الهجينة من رنج روفر سبورت والفئات القياسية بإدخالها لبعض التغييرات في تصميمها الخارجي، حيث نلاحظ وجود مصابيح أمامية جديدة للسيارة وصدامات أمامية وخلفية مختلفة. كما أن الداخلية ستحصل أيضاً على بعض التغييرات لزيادة تمييزها خاصة وأن الشركة قد غطتها بغطاء قماشي للتمويه.

لا تتوفر تفاصيل رسمية حول محرك السيارة الهجين القابل للشحن، ولكن بحسب تقرير سابق لمجلة Autocar فإن السيارة ستُزوّد بمحرك Ingenium مكون من 4 سلندرات بسعة 2.0 لتر تبلغ قوته 296 حصان، أما المحرك الكهربائي المرتبط فستبلغ قوته 201 حصان، وسيصل عزمه إلى 332 رطل-قدم. وسيتوافق هذا المحرك مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ZF المكون من 8 سرعات.

كما ستُوضع بطارية النظام الهجين تحت أرضية حيز التخزين الخلفي، وستوفر طاقة كافية لتحريك السيارة مسافة تتراوح من 32 كم إلى 48 كم قبل إعادة شحنها.