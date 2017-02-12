بالفيديو..هيونداي تعلن عن أكسنت الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

نشرت شركة هيونداي عن فيديو تشويقي للجيل الجديد من سيارتها أكسنت والمتوقع الكشف عنها الأسبوع المقبل في الـ 16 من الشهر الحالي خلال معرض كندا العالمي الذي يقام في مدينة تورونتو.

جاء الفيديو بعد أيام قليلة فقط من التقاط صور تجسسية للسيارة وهي تختبر على الطرق، وكانت السيارة بتمويهات كثيفة منعت من الحصول على فكرة حول التصميم النهائي للسيارة ولكن الشبك الأمامي لها كان مقاربا جداً لسيارة السيدان الحصرية للسوق الصيني Verna Yuena.

ظهرت معلومات محدودة حول السيارة في التقارير منها أنها ستحمل محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر بقوة 137 حصان وسيتم إضافة ناقل حركة أوتوماتيكي ويدوي مكون من 6 سرعات.