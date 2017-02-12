في عيدها الـ 80..موبار تكشف عن نسخة خاصة من دودج تشالنجر - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

كشفت موبار عن نسخة خاصة من تشالنجر SHAKER 392 تأتي حصرياً بلونين هما الكحلي والرمادي وذلك خلال احتفالها بعيدها الـ 80 .

تتسم هذه النسخة الحصرية بـ 80 سيارة باللون الكحلي ومثلها باللون الرمادي لتشكّل 160 سيارة فقط، كونها مبنية على فئة SHAKER 392، تأتي هذه النسخة الخاصة بمحرك V8 HEMI سعة 6.4 لتر يولد قوة تبلغ 485 حصانا يرتبط فقط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات في هذه النسخة. إضافات موبار تظهر في المبرد الجديد وفتحة غطاء المحرك.

وابرز الإضافات كانت طلاء العديد من القطع الخارجية باللون الأسود اللامع مثل غطاء المحرك، السقف، الأعمدة الجانبية بالإضافة إلى بعض شعارات موبار حول السيارة بشكل عام. من الداخل نرى شعار الشركة على المقاعد المطرزة بألوان مختلفة. يبلغ سعر هذه النسخ الخاصة 56,885 دولار أي حوالي 213 ألف ريال.