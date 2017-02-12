وكيل أعمال محمد كنو يكشف حقيقة رحيله عن الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

وكيل أعمال محمد كنو يكشف حقيقة رحيله عن الاتفاق
أكد غرم العمري وكيل أعمال محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أن ما يتردد حول رحيل اللاعب عن الفريق الاتفاقي غير صحيح ومجرد شائعات فقط.
واضاف وكيل أعمال اللاعب أنه يقوم بدوره على أكمل وجه وملتزم بعقده مع فريق الاتفاق قائلا “لم يصل أي عروض للتعاقد مع موكلي في الفترة المقبلة سواء من الهلال أو الأهلي أو غيره”، مؤكدا أن الأمور كلها عند إدارة الاتفاق للبت في أي شيء بخصوص محمد كنو.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
مع كامل إحترامي كنو وقع مذكره تفاهميه وبحضورك للزعيم…
غرم كنت في السابق أحترمك وما زلت ولكن الفلوس غيرتك ولمعتك صح وصار شغلك الشاغل التوقيع مع اللعيبه ومستعد أثبت….!!
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسنرى
أمراً
عجيب
جدأ
جداً