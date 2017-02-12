وكيل أعمال محمد كنو يكشف حقيقة رحيله عن الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد غرم العمري وكيل أعمال محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أن ما يتردد حول رحيل اللاعب عن الفريق الاتفاقي غير صحيح ومجرد شائعات فقط.

واضاف وكيل أعمال اللاعب أنه يقوم بدوره على أكمل وجه وملتزم بعقده مع فريق الاتفاق قائلا “لم يصل أي عروض للتعاقد مع موكلي في الفترة المقبلة سواء من الهلال أو الأهلي أو غيره”، مؤكدا أن الأمور كلها عند إدارة الاتفاق للبت في أي شيء بخصوص محمد كنو.