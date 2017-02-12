فولكس فاجن تطلق نسخة أطلس الأكثر إثارة في معرض شيكاغو - صحيفة صدى الالكترونية

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قامت فولكس فاجن بإطلاق عن النسخة الأكثر اثارة من موديل أطلس في معرض شيكاغو 2017 للسيارات، وحملت اسم أطلس Weekend Edition،وتميزت السيارة بالعديد من الاكسسوارات لجعلها أكثر اثارة وتميزا ، وتشمل القائمة صندوق أمتعة خاصة على السقف مع ركائز تحميل للاكسسوارات الرفاهية.

كشفت فولكس فاجن، عن النسخة الأكثر اثارة من موديل أطلس في معرض شيكاغو 2017 للسيارات، وحملت اسم أطلس Weekend Edition،وتميزت السيارة بالعديد من الاكسسوارات لجعلها أكثر اثارة وتميزا ، وتشمل القائمة صندوق أمتعة خاصة على السقف مع ركائز تحميل للاكسسوارات الرفاهية.

وتحتوي نسخة Weekend Edition على محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 276 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع نظام دفع كلى 4Motion. وفى الداخل يوجد نظام لتقسيم الأمتعة بينما الصف الثاني من المقاعد يأتي مع تابلت يونيفرسال مع عواكس للنوافذ وغطاء المحرك وفرش أرضية مطاطي لكل المواسم وواقي من المياه وعجلات بريسما 18 بوصة مع قفل للعجلات. ومن المقرر بدء مبيعات هذه السيارة في الربيع المقبل.