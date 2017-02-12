وفاة الداعية الشاب ثامر العنزي بعد معاناة مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توفي الداعية الشاب ثامر العنزي،مساء اليوم الأحد،بعد معاناة طويلة مع المرض، داخل إحدى المستشفيات.

و يعتبر الداعية الراحل من جيل الشباب ويتحدث عن همومهم،حيث كان يبث مقاطع قصيرة تتضمن مواعظ تحث على القيم والأخلاق الإسلامية .