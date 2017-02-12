 وفاة الداعية الشاب ثامر العنزي بعد معاناة مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 17

    مايو

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وفاة الداعية الشاب ثامر العنزي بعد معاناة مع المرض

وفاة الداعية الشاب ثامر العنزي بعد معاناة مع المرض
عادل الحربي(صدى):

توفي الداعية الشاب ثامر العنزي،مساء اليوم الأحد،بعد معاناة طويلة مع المرض، داخل إحدى المستشفيات.

و يعتبر الداعية الراحل من جيل الشباب ويتحدث عن همومهم،حيث كان يبث مقاطع قصيرة تتضمن مواعظ تحث على القيم والأخلاق الإسلامية .


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

رحمة الله رحمة واسعة بس ما عرفته

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

أسأل الله له الرحمه والمغفره
والدرجة العاليه من الجنه.

[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه احيان الموت ارحم من الامراض الخبيثه

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمة ويغفر له ويجعل مثواه الجنه

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه ويغفر لة

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور

انا لله وانا الية راجعون الله يرحمة ويغفر له

[ عدد التعليقات: 4414 ] نشر منذ 3 شهور

انا لله وانا اليه راجعون الله يغفر له

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

اول مره اسمع عنه !؟

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور

لا إله الا الله الله يرحمهم ويغفر له .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور

طيب قول الله يرحمه مادام دخلت وعلقت

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور

هذا هو الموت
ما منه ملاذ ومهرب
انه هادم اللذات
ومفرق الجماعات
وميتم البنين والبنات
زائر بلا استئذان
اللهم ارحمه
وربط ع قلوب اهله بالصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه ويغفر له