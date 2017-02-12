وفاة الداعية الشاب ثامر العنزي بعد معاناة مع المرض - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة الداعية الشاب ثامر العنزي بعد معاناة مع المرض
توفي الداعية الشاب ثامر العنزي،مساء اليوم الأحد،بعد معاناة طويلة مع المرض، داخل إحدى المستشفيات.
و يعتبر الداعية الراحل من جيل الشباب ويتحدث عن همومهم،حيث كان يبث مقاطع قصيرة تتضمن مواعظ تحث على القيم والأخلاق الإسلامية .
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8832 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمك ويغفرلك
ويصبر اهلك ي رب
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
رحمة الله رحمة واسعة بس ما عرفته
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
أسأل الله له الرحمه والمغفره
والدرجة العاليه من الجنه.
محمد[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه احيان الموت ارحم من الامراض الخبيثه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمة ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
الزبيدي⚘[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر لة
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
انا لله وانا الية راجعون الله يرحمة ويغفر له
alfahd42[ عدد التعليقات: 4414 ] نشر منذ 3 شهور
انا لله وانا اليه راجعون الله يغفر له
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 3 شهور
الله يغفر له ويرحمه
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
اول مره اسمع عنه !؟
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
لا إله الا الله الله يرحمهم ويغفر له .
123[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه.
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
طيب قول الله يرحمه مادام دخلت وعلقت
الله يرحمه ويغفر له
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
هذا هو الموت
ما منه ملاذ ومهرب
انه هادم اللذات
ومفرق الجماعات
وميتم البنين والبنات
زائر بلا استئذان
اللهم ارحمه
وربط ع قلوب اهله بالصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم
الحسيني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر له
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسنرى
أمراً
عجيب
جدأ
جداً