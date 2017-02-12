ذهبت لمعالج روحاني بحثاً عن عريس فخدرها و اغتصبها - صحيفة صدى الالكترونية

ذهبت لمعالج روحاني بحثاً عن عريس فخدرها و اغتصبها
وجهت نيابة منطقة السيدة زينب المصرية تهمة اغتصاب فتاة 18 عام ، تحت تأثير المواد المخدرة لمعالج روحاني استغل تردد الفتاة عليه بغية العلاج.
و أمر ت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه .
و كانت الفتاة قد تقدت بلالاغ لقسم الشرطة بأنها شاهدت إعلانًا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشخص يزعم بأنه معالج روحاني، ويعالج المشكلات الأسرية، ورد المطلقات، وتزويج الفتيات، وإصلاح الخلافات.
وأضافت المجني عليها، في التحقيقات: إنها تواصلت مع المتهم، وطلب مقابلتها في مقر إقامته، بزعم أن جنا يسكن جسدها، ويجب إخراجه، وحددت الفتاة موعدا لمقابلته، وفى يوم الواقعة، أعد المتهم مشروبا لها، يحتوي على «منوم».
وعندما استيقظت، تبين اغتصابها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وإحالته للنيابة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اقطعو راسه ذا
دائما انا ضد اللي يستغل ظروف وحاجات الناس
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
طيب يا صدى ما حصلتوا صورة تعبيرية تعبر عن الحادثه الا هذه ..
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8832 ] نشر منذ 3 شهور
هذا مشعوذ
ماهو راقي …هذا حده السيف الساحر المشعوذ 😤
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 شهور
يالطيف
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 شهور
الصورة في مكان
والمشكلة في مكان
نطالب بتغيير الصورة
الشعب يريد تغيير الصورة
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
18سنه ..ياهبله
على ايش مستعجله!!
عموما الله يكون بعونك وينتقم
من هالحيوان.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12795 ] نشر منذ 3 شهور
معفن حسبه الله
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
ليه ماعندها ام ولا خاله تروح معها خصوصا انها صغيرة بالعمر
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
عطاها العلاج المطلوب😂😂😂😂😂
مغتصب من حيث لاتحتسب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
ناقصات عقل ودين وش ترتجي
الحرمة ان ماواقف معها وراقبها وعلمها وحبها اخ ولا زوج ولا ولد يقدر يلعب عليها البنغالي في البقالة خل عنكم الربراررين
alfahd42[ عدد التعليقات: 4414 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذبالله من فعله
Noura[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 3 شهور
خرافات وبدع م يصدقها إلا قليلي الإيمان بالله وعديمي الرضا بالقضاء والقدر بسبب انتشار الجهل وتخلي العلماء في بلادهم عن أداء رسالتهم
شمالي والراس عالي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلعنه فتك بها الكلب هذا اذبحوه بالسرامي هالحيوان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10314 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الفئه من الناس تدعي انها تعالج من الامراض المستعصيه ولكن هدفها الحقيقي هو الزنى بالنساء بعد تخديرهن وليست هذه الفتاه الاولى من الضحايا ولن تكون الاخيره لو لا القبض عليه ولكن الكثير من النساء فضلن الصمت على الفضيحه ولكن هذه الفتاه كانت عذراء وهذا سبب التبليغ عنه لدى النيابه العامه فتم اعتقاله
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
الحادثة في مصر أكيد بيسجنونه … أما القتل لا
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 3 شهور
على ايش مستعجله ؟! عايزه تطمن على مستقبلها .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
Noura
حمدالله على السلامة
أفتقدناك😀
😡فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 شهور
تشكراتي على تغيير الصورة
ويسلمو 😘
بعض الناس مايجي إلا بالعين البرتقالية 😀😀