ذهبت لمعالج روحاني بحثاً عن عريس فخدرها و اغتصبها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وجهت نيابة منطقة السيدة زينب المصرية تهمة اغتصاب فتاة 18 عام ، تحت تأثير المواد المخدرة لمعالج روحاني استغل تردد الفتاة عليه بغية العلاج.

و أمر ت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه .

و كانت الفتاة قد تقدت بلالاغ لقسم الشرطة بأنها شاهدت إعلانًا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشخص يزعم بأنه معالج روحاني، ويعالج المشكلات الأسرية، ورد المطلقات، وتزويج الفتيات، وإصلاح الخلافات.

وأضافت المجني عليها، في التحقيقات: إنها تواصلت مع المتهم، وطلب مقابلتها في مقر إقامته، بزعم أن جنا يسكن جسدها، ويجب إخراجه، وحددت الفتاة موعدا لمقابلته، وفى يوم الواقعة، أعد المتهم مشروبا لها، يحتوي على «منوم».

وعندما استيقظت، تبين اغتصابها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وإحالته للنيابة، التي أصدرت قرارها المتقدم.