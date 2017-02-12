السفارة بالقاهرة تطالب المواطنين الالتزام بالتفتيش بعد واقعة احتجاز المواطنات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نشرت القنصلية السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) على حسابها الرسيمي بموقع تويتر عدة ارشادات طالبت خلالها جميع المواطنين السعوديين المغادرين للأراضي المصرية بالالتزام بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ.

و قالت السفارة في ارشاداتها أنه يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل.

وتابعت: يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية.

تأتي هذه الإرشادات من قبل القنصلية بعد بضعة أيام من واقعة احتجاز 4 مواطنات سعوديات في مطار القاهرة، إثر مشادة مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش.