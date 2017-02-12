السفارة بالقاهرة تطالب المواطنين الالتزام بالتفتيش بعد واقعة احتجاز المواطنات - صحيفة صدى الالكترونية

السفارة بالقاهرة تطالب المواطنين الالتزام بالتفتيش بعد واقعة احتجاز المواطنات
نشرت القنصلية السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) على حسابها الرسيمي بموقع تويتر عدة ارشادات طالبت خلالها جميع المواطنين السعوديين المغادرين للأراضي المصرية بالالتزام بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ.
و قالت السفارة في ارشاداتها أنه يجب على الجميع الوصول إلى المطارات قبل الرحلة بساعتين على الأقل.
وتابعت: يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش في جميع المطارات والمنافذ المصرية.
تأتي هذه الإرشادات من قبل القنصلية بعد بضعة أيام من واقعة احتجاز 4 مواطنات سعوديات في مطار القاهرة، إثر مشادة مع شرطية مصرية مسؤولة عن التفتيش.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 3 شهور
جينا لشغل المصاريه وعباطتهم بلاش مصر هم الخسرانين ولا على شان رجعت السياحه لمصر يضيقون على السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4163 ] نشر منذ 3 شهور
السفير احمد قطان انسان متغطرس
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
هالمصريين. يتعمدون. التفتيش. والتأخير. لأجل البقشيش. عواز الحلاوة يا بيه. والله يبهثلون بالواحد بالمنافذ البريه والبحريه. ليش هذا كذا. وليس ما تحط كذا. وعوز. حق الطوابع. ولن تسلم الا بالدفع. غطوا على السوريين.