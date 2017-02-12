أكثر من 9 ملايين سجلوا في حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

أكثر من 9 ملايين سجلوا في حساب المواطن
كشف حساب المواطن اليوم عن آخر إحصائية للمسجلين في برنامج حساب المواطن حيث وصل الإجمالي إلى 9,378,710 مواطن ومواطنة.
ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
القرشي[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 3 شهور
إللي مستغربله في هذا الحساب إن إسمه حساب المواطن !!!
فهل أبناء المواطنة السعودية يعتبرون مواطنين ؟
هل من يحملون بطاقة التنقل يعتبرون مواطنين ؟
رجاء خاص لا يأتيني شخص ويقول كلام لا يمت للمنطق والواقع بأي شيء بخصوص ماذكرته سابقآ .
وأنا لم أتطرق لما قلته إلا لأسباب واقعية وملموسة على أرض الواقع وقد ذكرتها مرات عدة سابقآ .
الأن المواطن السعودي عندما يتزوج بغير سعودية وينجب منها أطفالآ ولسبب أو لأخر يعيشون أولئك
الأطفال مع والدتهم الغير سعودية في دولتها لماذا لا تمنح دولة الأم أي إمتيازات لأولائك الأطفال الذين
هم من أب سعودي ويعاملون تمامآ معاملة الأجانب تعليمهم بمقابل مادي كبير وعلاجهم أيضآ بمقابل
مادي كبير وإقامتهم في دولة والدتهم أيضآ بمقابل مادي كبير يدفعونه كل عام ناهيكم عن الأمور الأخرى
التي يأخذون منهم عليها ضرائب وإلخ إلخ إلخ إذآ لماذا دولتنا تعامل أبناء الأجانب لدينا معاملة المواطن
بينما أبناء الوطن يعاملون في دول هؤلاء الأجانب أسوأ معاملة ولا أبالغ لو قلت أقذر معاملة .
أتمنى إعادة النظر في هاتين النقطتين لأن خير الوطن من حق أبناء الوطن وليسوا الغرباء … وسلامتكم
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 3 شهور
خيرنا لغيرنا من سنين ياقرشي جت على هاذي لو الخير لنا ماصر حلنا كذا شعب مندق قروض في قروض من يتوظف الين يموت الموظفين عشرة من الشهر يدور السلف هذا في الوقت الحالي اما السنين الجايه دور السلف يقولك لاتشكلي ابكيلك