أكثر من 9 ملايين سجلوا في حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

كشف حساب المواطن اليوم عن آخر إحصائية للمسجلين في برنامج حساب المواطن حيث وصل الإجمالي إلى 9,378,710 مواطن ومواطنة.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.