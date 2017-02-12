انتشال جثة مقيم من بئر مصعد بعمارة سكنية بينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع جثة مصري احتجز داخل بئر مصعد بعمارة سكنية بالمحافظة، وسُلّم الموقع لجهة الاختصاص.

و اوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن مركز التحكم والتوجية بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع بُلّغ عند الساعة 15:52 مساء اليوم عن حادث احتجاز شخص في بئر مصعد ، مضيفاً أنه تم توجيه فرقة إنقاذ للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز عامل مقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 35 سنة في بئر مصعد بعمارة سكنية تتكون من أربعة أدوار انحصر احتجازه في الجزء العلوي من بئر المصعد فوق المصعد أثناء عمل الصيانة.