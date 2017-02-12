أردوغان: سأبحث مع خادم الحرمين المستجدات الأخيرة في الأزمات المستمرة في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معرض حديثه عن زيارته للسعودية غدا على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين قائلا “زيارة أخي الملك سلمان لتركيا كانت بمثابة منعطف مهم في العلاقات الثنائية بكافة النواحي”، مضيفا أن بلاده أسست علاقات صادقة ووثيقة مع المملكة، خلال العامين الأخيرين على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها.

وتابع “ننظر إلى علاقاتنا مع السعودية الشقيقة والصديقة من زاوية استراتيجية، ونولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها، وسنعمل على تقييم قرارات اجتماع مجلس التنسيق خلال لقائنا مع الملك سلمان”.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيبحث مع الجانب السعودي خلال الزيارة، قضايا ثنائية وإقليمية، أهمها المستجدات الأخيرة في الأزمات المستمرة في سوريا والعراق واليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي بمطار “أتاتورك” الدولي بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد، قبيل توجهه إلى مملكة البحرين أولى محطات جولته الخليجية التي تشمل أيضًا السعودية وقطر.

وقال أردوغان إنه سيقوم بزيارات رسمية إلى كل من مملكة البحرين ودولة قطر، برفقة عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين.

وحول الأوضاع السياسية أكّد أردوغان، أن مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي بدأوا بمغادرة مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وأن السيطرة على المدينة بالكامل باتت وشيكة. وأضاف أردوغان “مدينة الباب باتت محاصرة من جميع الجهات من قبل قواتنا والجيش السوري الحر اللذين وصلا إلى مركز المدينة، والسيطرة على المستشفى فيه هو الجزء الأهم”. وتابع “بدأ مسلحو داعش بمغادرة مدينة الباب بالكامل، وأعتقد أن السيطرة عليها باتت وشيكة، والخطة تسير على ما يرام”.

وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت أحداثًا تعد بمثابة نقطة تحول للقضية السورية، وأن بلاده تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق تقدم في الحل السياسي ووقف نزيف الدماء في سوريا في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن “الهدف في سوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب، وهذا الحل سيحول دون الهجرة من سوريا، إضافة إلى عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم”.