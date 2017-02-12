جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

شهدت تدريبات نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عودة الويلزي جاريث بيل إلى مران فريقه الجماعي، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل الأيمن.

وبدأ “بيل” تدريبات الجري على أرض الملعب حيث تعد مشاركته في المران الجماعي اليوم هي الأولى منذ تعرضه للإصابة، وهو ما أسعد الجهاز الفني للفيرق بقيادة زين الدين زيدان.

ورفض زيدان التعجل في الدفع باللاعب خلال مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل أمام نابولي الإيطالي، ومن المرجح أن يتمكن بيل من اللحاق بمباراة فريقه السبت المقبل أمام إسبانيول في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني أو أمام فالنسيا في 22 فبراير بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ16.