بالصور.. ضبط مخبزا آلي أنقص الوزن النظامي للخبز في الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط مخبزا آلي أنقص الوزن النظامي للخبز في الشرقية
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد) مخبز آلي بالمنطقة الشرقية أنقص الوزن النظامي للخبز.
وأوضحت الوزارة أن فرقا من الرقابة الميدانية بالوزارة تمكنت من ضبط المخبز الآلي، وتم مخالفته واستدعاء القائمين عليه لإكمال الإجراءات النظامية.
و كانت الوزارة قد أكدت على أنها تتابع عن كثب التزام المخابز الآلية بالحد الأدنى من وزن الخبز المفرود والصامولي، الذي يقدر بـ 510 جرامات للريال الواحد، محذرة من إيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.
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القرشي[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 3 شهور
صح النوم يا وزارة التجارة إنقاص المخابز من وزن الرغيف من زمااااان وليس وليد اللحظة لكن غيابكم عن رقابتهم
هو الذي شجعهم على الإستمرار والتلاعب في رغيف الخبز .
إنني أكاد أجزم لو أنكم كثفتم الجولات التفتيشية في المدن الكبرى خاصة وبالأخص الأحياء الشعبية منها لوجدتم
كوارث ترتكبها تلك المخابز في حق الناس .
محمد[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 3 شهور
اذا تم شطب السجل فكل المحتاليين يخافون مهما كان محل مخبز معمل مصنع ، نبي افعال مانبي كلام اعلام
البلدية مجرد ديكور مخالفه لصالحهم حتي لو تسمم المواطن والمقيم ماياخذ شي ولا حتي نسبة قليلة من قيمة المخالفة ،
البلدية اذا تبي فلوس تروح لمطعم البنقالية تعطيهم مخالفات لسو النظافة اما المطاعم الثانية وجبة وشوي بخشيش تسكت المراقب ليكتم علي المخالفات