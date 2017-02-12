بالصور.. ضبط مخبزا آلي أنقص الوزن النظامي للخبز في الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد) مخبز آلي بالمنطقة الشرقية أنقص الوزن النظامي للخبز.

وأوضحت الوزارة أن فرقا من الرقابة الميدانية بالوزارة تمكنت من ضبط المخبز الآلي، وتم مخالفته واستدعاء القائمين عليه لإكمال الإجراءات النظامية.

و كانت الوزارة قد أكدت على أنها تتابع عن كثب التزام المخابز الآلية بالحد الأدنى من وزن الخبز المفرود والصامولي، الذي يقدر بـ 510 جرامات للريال الواحد، محذرة من إيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.



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