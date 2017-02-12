مصادر تكشف عن مكان اختباء سجين الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

قالت مصادر أن الموقوف الهارب من سجن الطائف، كان مختبئاً لمدة أسبوع في الحرم المكي وسط المعتمرين والزوار، وكان يقتات من الصدقات.

و كشفت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الموقوف أمعن في التخفي وتحاشى حمل هاتف أو التواصل مع أسرته، وكان يتسول في الحرم، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه الجمعة الماضي خلال دخوله منزل والده.

وكان الموقوف المذكور أُلقي القبض عليه قبل شهر تقريباً وأودع في سجن الطائف بتهمة إطلاق النار على آخر مسبباً له موتاً دماغياً ، و هرب من السجن الجمعة قبل الماضي، مستغلاً انشغال الحراس بفض مشاجرة داخله.