جوجل تحذر مطوري البرمجيات بإزالة تطبيقاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

بدأت شركة جوجل في تحذير بعض مطوري البرمجيات بأنه تم بالفعل تصنيف بعض تطبيقاتهم باعتبارها تفتقر إلى اشتراطات الخصوصية التي تحددها.

ورغم أن جوجل لم تحدد عدد الشركات التي تمت مخاطبتها بهذه الرسالة، إلا أنها سوف تؤثر على الأرجح على ملايين التطبيقات، وأكدت أنه من الضروري أن يحدد التطبيق بشفافية كيفية التعامل مع بيانات المستخدم قبل أن يطلب الاطلاع على معلومات مثل قوائم الرسائل والاتصالات أو يطلب الدخول على وظائف مثل الكاميرا والميكروفون الخاص بالهاتف، بحسب موقع نكست ويب المتخصص في أخبار الكمبيوتر والانترنت.

وأكدت جوجل أن سياساتها تنص على ضرورة “أن يحدد مطورو البرمجيات سياسات خصوصية واضحة عندما يطلب أحد التطبيقات الاطلاع على بيانات خاصة بالمستخدم أثناء عملية التنزيل، وحثت المطورين في رسالتها على ضرورة تحديث قوائم تطبيقاتهم المسجلة على موقع “بلاي ستور” بسياسة خصوصية واضحة أو القيام برفع التطبيقات المخالفة من الموقع. وحددت الشركة مهلة حتى يوم 15 مارس المقبل للاستجابة لهذه المطالب، وإلا سوف تقوم جوجل بإزالة التطبيقات المخالفة من الموقع، بحسب موقع بي.سي ورلد المتخصص في مجال الكمبيوتر والبرمجيات.