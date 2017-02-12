اتهامات للشرطة الأنجولية بالتسبب في مأساة استاد أويجي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

اتهم بعض الجماهير الأنجولية قوات الأمن بالتسبب في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 17 شخصا عند مدخل ستاد أويجي بشمال أنجولا الجمعة الماضية، بسبب استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وهو ما تسبب في حالة هلع بين الجماهير أدت لتدافع شديد كان سببا في وفاة 17 شخصا بينهم عدد كبير من الاطفال و56 جريحا.

وكشف شهود العيان أن رجال الشرطة هم الذين بدأوا بالتسبب بالفوضى، حيث كان هناك سوء تنظيم وألقوا قنابل مسيلة للدموع، والفوضى بدأت مع الشرطة التي كانت تضرب الناس ولا تسمح بدخول المشاهدين، حتى الذين كانوا يحملون بطاقات.

ووقع حادث التدافع في أنجولا خلال مباراة المرحلة الأولى بين ريكرياتيفو دو ليبولو ومضيفه سانتا ريتا والتي انتهت بفوز ركرياتيفو بهدف نظيف في الدوري الأنجولي.