بالصور .. فنّانة مصرية تقيم حفلة عيد ميلادها بعد أقل من شهر على طلاقها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قامت الفنانة إيمي بالاحتفال بعيد ميلادها في حفلة هي الأولى بعد طلاقها من زوجها الفنان اللبناني غسان المولى منذ أقل من شهر.

جاء ذلك بحضور عدد من أصدقاءها المقربين على الحضور، منهم داليا البحيري وميّ سليم وريهام حجّاج.

ونشرت إيمي عبر حسابها على موقع “فيسبوك” مجموعة من صور الحفلة، ومنها صورة تجمعها بأحد ابناءها.

وقالت ؛ عندما قررت أن احتفل بعيد ميلادي مع أصدقائي، أحضرت أكثر شخص أهمية في حياتي، أحبك يا رجلي، يا من تمنحني الدعم، أنت وأخواتك السبب الوحيد الذي يجعلني باقية على قيد الحياة، ربنا يقدرني أخليك انت واخواتك أحسن الرجال تعليميًا وصحيًا، ويتذكروا الله في كل خطوة في حياتهم.