قومي ب 3 زيارات طبية قبل حفل زفافك - صحيفة صدى الالكترونية

قومي ب 3 زيارات طبية قبل حفل زفافك
ليس حفل زفافك هو الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى تخطيط، مباشرةً بعد خطوبتك، عليك إيلاء المزيد من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بجمالك وصحتك.
تجنبي وجع الأسنان المفاجئ أو أن تظهر عليك أعراض حساسية معينة قبل موعد حفل الزفاف.
ولتطمئني على صحتك وتتجنبي الأمراض المفاجئة قبل يومك الكبير، ننصحك عزيزتي العروس بالقيام بأهم 3 زيارات طبية قبل موعد حفل الزفاف.
طبيب الأمراض الجلدية:
للحصول على بشرة نقية ومشرقة في يوم زفافك ، احرصي على زيارة طبيب الجلدية، خصوصاً إذا كانت بشرتك حساسة أو جلدك عرضة لأمراض الحساسية ومشاكل الجلد الأخرى، سوف ينصحك طبيبك بطبيعة الكريمات التي عليك استخدامها قبل حفل الزفاف وخلال شهر العسل.
طبيب الأسنان:
زيارة طبيب الأسنان هو أمر لا بد منه لكل عروس، سواءً كان ذلك لإجراء فحص طبي ، علاجات الأسنان، أو فقط للحصول على أسنان بيضاء. لا تؤجلي الذهاب إلى طبيب الأسنان لأنك قد تحتاجين إلى عدة مواعيد و وقت للشفاء قبل حفل زفافك، حاولي حجز موعد مبكر .
الطبيب النسائي:
إن زيارة الطبيب النسائي قبل حفل زفافك سيوفر عليك الكثير من المتاعب والجهد . فأنت بالتأكيد بغنى عن المفاجآت التي تخص الأمراض النسائية أثناء رحلة شهر العسل .
احجزي موعداً مع الطبيب النسائي الخاص بك قبل حفل زفافك واستفسري حول كل الأسئلة التي تتعلق بصحتك.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اثنين لا تجينهم ههههههههه
الطبيب ، والنقّاشه
عاد اكيد تعرفون السبب
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور
والله طبيب الأسنان والنسائي ملو مني وانا بنت
م كثر م اتردد عليهمم 😅☺😊 عاد بعد الزواج
تزيد البلاوي 🌚
الى اسوم[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
بلاتتس البربرسه ي اسوم
بس تنخشينه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور
أكيد لازم منها 😎
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
واللي ماعنده مشاكل وش يروح يسوي عندهم 🙄
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور
انقلع انقلع 😎
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ماله علاقه هالموضوع بزواج ولازفاف 😕😕
ع حسب صحة الشخص
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4153 ] نشر منذ 3 شهور
الأطباء هم من يصيبون المريض بالمرض ويوهمونه بأشياء تصيبه بالرعب
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الى اسوم
هههههههههههههههههههههاااااااي تنخشه
الله يرج ابليسك ، حرام اني ضحكت الين دمعت عيوني 😂😂😂😂😂
رادو[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
نخشك اللي ماياويلك هههههههههههههههههههههههههههههههه
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2562 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههاي
العالم تركوا الموضوع و راحو لتنخيش اسوم
اهب يا الدخاتره