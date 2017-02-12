قومي ب 3 زيارات طبية قبل حفل زفافك - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

ليس حفل زفافك هو الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى تخطيط، مباشرةً بعد خطوبتك، عليك إيلاء المزيد من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بجمالك وصحتك.

تجنبي وجع الأسنان المفاجئ أو أن تظهر عليك أعراض حساسية معينة قبل موعد حفل الزفاف.

ولتطمئني على صحتك وتتجنبي الأمراض المفاجئة قبل يومك الكبير، ننصحك عزيزتي العروس بالقيام بأهم 3 زيارات طبية قبل موعد حفل الزفاف.

طبيب الأمراض الجلدية:

للحصول على بشرة نقية ومشرقة في يوم زفافك ، احرصي على زيارة طبيب الجلدية، خصوصاً إذا كانت بشرتك حساسة أو جلدك عرضة لأمراض الحساسية ومشاكل الجلد الأخرى، سوف ينصحك طبيبك بطبيعة الكريمات التي عليك استخدامها قبل حفل الزفاف وخلال شهر العسل.

طبيب الأسنان:

زيارة طبيب الأسنان هو أمر لا بد منه لكل عروس، سواءً كان ذلك لإجراء فحص طبي ، علاجات الأسنان، أو فقط للحصول على أسنان بيضاء. لا تؤجلي الذهاب إلى طبيب الأسنان لأنك قد تحتاجين إلى عدة مواعيد و وقت للشفاء قبل حفل زفافك، حاولي حجز موعد مبكر .

الطبيب النسائي:

إن زيارة الطبيب النسائي قبل حفل زفافك سيوفر عليك الكثير من المتاعب والجهد . فأنت بالتأكيد بغنى عن المفاجآت التي تخص الأمراض النسائية أثناء رحلة شهر العسل .

احجزي موعداً مع الطبيب النسائي الخاص بك قبل حفل زفافك واستفسري حول كل الأسئلة التي تتعلق بصحتك.