اسباب زيادة وزن المرأة بعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

اسباب زيادة وزن المرأة بعد الزواج
تفقد معظم الفتيات الوزن خلال مرحلة الاستعداد والتحضير للزفاف، لكن تشير دراسات حديثة إلى أن كلاً من الزوجة والزوج يكتسبان وزناً زائداً بعد الزواج.
إذا كنت حديث الزواج أو تستعد له وتتساءل لماذا يحدث ذلك خاصة للنساء؟ إليك الإجابة:
السبب الأول أن معظم الطعام الذي يتم أكل خلال رحلة شهر العسل يكون في الخارج، وليس مطبوخاً من المنزل، كما أن الزوجة تحديداً تتخلى سريعاً عن الحمية التي اتبعتها قبل الزواج، والتي تكون عادة مرهقة، ويعني ذلك التحول إلى نظام غذائي سيء يعتمد على أكلات المطاعم التي يدخل فيها كثير من المنكّهات والدهون والسكر والملح.
من ناحية أخرى، عندما يعتمد الجسم على أكل المطاعم لفترة من الوقت لا يحصل على ما يكفيه من بعض المغذيات، مثل فيتامينات «ب» والكالسيوم، ويؤدي ذلك إلى زيادة الشهية.
كذلك تتغير عادات التغذية بعد تشكيل أسرة جديدة، خاصة أن الزوجة تحرص خلال بداية الزواج على تغيير عادات الطبخ لتلائم ذوق الزوج.
وبمجرد أن يحدث الزواج تتزايد المسؤوليات، ما يزيح التركيز على الحمية والنظام الغذائي الصحي والرشاقة من الأولويات، فإذا كنت تمارسين الرياضة أو تذهبين إلى صالة «الجيم» يتراجع ذلك، في الوقت الذي تستمر فيه بعض عادات فترة الخطوبة، مثل الأكل في المطاعم أكثر من مرة في الأسبوع.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
كلامكم هذا غير صحيح مطلقنننننننن مع احترامي لكم
سبب زياده الوزن هو كثرة الجماع والراحه النفسيه بعد الزواج وليس الاكل وكثرته
والمطاعم الخارجيه على قولتكم
احيانا يكون الواحد متوترالاعصاب ومع ذلك يأكل كثييير ولا يزيد وزنه لان أعصابه متوتره ، وبعد
الزواج يرتاح الواحد ويستأنس وتهدأ أعصابه خاااااصة بعد التفريغ ثم يزيد وزنه
abdul[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 3 شهور
نعم… لماذا لم يُذكَر عسيلة الرجل التي تتذوقها طوال الليل وربما وقت القيلولة والعصرية ايضا وتشفط الزوج – وبلا انقطاع – من كل ماءه المنوي المكون من السكريات والبروتينات خلال فترة شهر العسل. والمني له فوائد صحية جمة ، وبما انه مفعّم بالسكريات اكيد يتخّن جسم المرأة. ولا حياء في ذكر الحقيقة.
استغفر الله[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
معقولة السبب الجماع واالي ما يزيد وزنها معناهامو مرتاحة/
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور
صادقين بس برضهه كلام برق صحيح ميه ميه 🌝☺😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور
وأنا أقول الوحده بعد الزواج ليش تسمن 😆
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
اكثر اللي يسمنون الرجال بعد الزواج ،،
وانا اعترض ع هالدراسه لأني يوم تزوجت كنت شوي وبموت من الجوع ووزني نزل ،،
لأني كنت استحي اكل قدّامه 😂😂
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
…
احيانا …. ماتستفيد المرأة ولا تسمن ، وأحيانا
المهبول ….كذلك ماتستفيد المرأه
مامثله اذا كانت كميته كثيره ويصبه الى آخر قطره ..ز هنا تستفيد المرأه
بقوة
امر اخر غايه في الاهميه وهو …
…. العال
واذا ابطت… وسليطة
اللسان على زوجها وعيالها وجيرانها واهلها وأهل زوجها وكل الناس اللي تعرفهم
واللي ماتعرفهم
النقطه هذي مهمه للغايه ولااااااازم تنتبهون لها
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
هههه الكنترول خلا تعليقك الغاز يحتاج حل ,,
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
قشوطتنا يامراقب 😂😂😂😂😂 طيب خل عندك ضمير واترك شي
عالاقل كلمات دلاليه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
مو كلهم اكيد😩
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3210 ] نشر منذ 3 شهور
دراسة خربوطية كالعادة😛( بعض ) النساء وليس الكل يتغير وزنها بعد الزواج.
بعضهن يزيد وزنها بعد الزواج وبعضهن ينقص وزنها.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
اللي اشوفه الرجال الواحد لا تزوج أبد صار حامل مدى الحياة يدربي كرشه من زود النعمة والراحة ويعيبون على الزوجة اذا زاد وزنها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
الحمل هو السبب الرئيسي في زيادة وزن النساء بعد الزواج ومعرووووفه …لان تغير الهرمونات يلعب في التمثيل الغذائي
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم
ركزي الله يحفظك ويحفظ راتبك 😜
يقولون زيادة الوزن بعد الزواج ماهو بعد الحمل 😜
الحمل تراه موضوع ثاني ،، شوفيه اللي تحت اللي حاطين حرمه لابسه احمر
ولها كرش
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس البنت لاأرتاحت في حياتها الجنسيةمع زوجها
تنفخت….
الأكل ماله دخل يعني يوم كانت عند أبوها ماكانت تاكل ولاعايشه فمجاعة…
والله كلها بسبب راس البلف….
لاأشتغل أشتغلت الراحة وتعبت العظام🤗🤗🤗
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4153 ] نشر منذ 3 شهور
سبب زياد وزن المراه بعد الزواج هو ههههه ((( فيتامين اح ))) الزوج يتغذاء سبعت أيام وهي اخر الأسبوع تأخذ فيتامينات غذائه من قطارة !!! في سبعة ثواني وبعد سنتين تكون الزوجه كأنها جيب ربع او بطريق