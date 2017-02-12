اسباب زيادة وزن المرأة بعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تفقد معظم الفتيات الوزن خلال مرحلة الاستعداد والتحضير للزفاف، لكن تشير دراسات حديثة إلى أن كلاً من الزوجة والزوج يكتسبان وزناً زائداً بعد الزواج.

إذا كنت حديث الزواج أو تستعد له وتتساءل لماذا يحدث ذلك خاصة للنساء؟ إليك الإجابة:

السبب الأول أن معظم الطعام الذي يتم أكل خلال رحلة شهر العسل يكون في الخارج، وليس مطبوخاً من المنزل، كما أن الزوجة تحديداً تتخلى سريعاً عن الحمية التي اتبعتها قبل الزواج، والتي تكون عادة مرهقة، ويعني ذلك التحول إلى نظام غذائي سيء يعتمد على أكلات المطاعم التي يدخل فيها كثير من المنكّهات والدهون والسكر والملح.

من ناحية أخرى، عندما يعتمد الجسم على أكل المطاعم لفترة من الوقت لا يحصل على ما يكفيه من بعض المغذيات، مثل فيتامينات «ب» والكالسيوم، ويؤدي ذلك إلى زيادة الشهية.

كذلك تتغير عادات التغذية بعد تشكيل أسرة جديدة، خاصة أن الزوجة تحرص خلال بداية الزواج على تغيير عادات الطبخ لتلائم ذوق الزوج.

وبمجرد أن يحدث الزواج تتزايد المسؤوليات، ما يزيح التركيز على الحمية والنظام الغذائي الصحي والرشاقة من الأولويات، فإذا كنت تمارسين الرياضة أو تذهبين إلى صالة «الجيم» يتراجع ذلك، في الوقت الذي تستمر فيه بعض عادات فترة الخطوبة، مثل الأكل في المطاعم أكثر من مرة في الأسبوع.