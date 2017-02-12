الظفرة الإماراتي يطلب 26 مليون ريال لبيع خربيين - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أكد أحمد عمران نائب رئيس نادي الظفرة الإماراتي علي أن ناديه لن يفرط في خدمات عمر خربيين مهاجم الفريق المعار للهلال بمبلغ أقل من 26 مليون ريال وهو قيمة الشرط الجزائي للاعب السوري.

وقال عمران أن ناديه تلقي العديد من العروض للتعاقد مع خربيين سواء من داخل السعودية أو من الإمارات ولكنه وافق علي عقد الهلال الذي كان الأكثر جدية.

ويبحث الهلال عن التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية بعد تألقه الملفت مع الفريق في المباريات الاخيرة.