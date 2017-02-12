مساعد قائد حرس الحدود في خباش: انتصاراتنا أحبطت معنويات الانقلابيين - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أكد المقدم عجلان الشهري، مساعد قائد قطاع حرس الحدود في خباش، على ارتفاع معنويات جميع الضباط والأفراد على جبهات الحدود تأتي نتيجة طبيعية لشعورهم بأنهم يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة عدو فرّط في بلاده وسلمها رخيصة للنظام الإيراني، ويحاول بائسا الإضرار بأمن المملكة.

وأوضح أن الانتصارات التي تحققها جميع القوات العسكرية على طول الحدود الجنوبية، أسهمت في إحباط معنويات الانقلابيين الذين دخلوا مرحلة اليأس، مشيرا إلى أن أبطال حرس الحدود يعملون جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات العسكرية، وفق خطط عسكرية محكمة وعالية الدقة، بحسب عكاظ.