مدير الجنادرية يوضح أسباب اختيار شهر فبراير لانعقاد المهرجان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال سعود الرومي، مدير عام المهرجان الوطني للتراث بالجنادرية، إن اختيار شهر فبراير كتوقيت لمهرجان الجنادرية جاء قبل 5 سنوات، ليس لجودة الطقس فقط، وإنما أيضا لمنع التداخل بين ضيوف المهرجان وزوار معرض الكتاب، الذي يأتي بعد نهاية المهرجان بأسبوعين، مؤكدا بأنه التوقيت الأنسب، ولا نيه لتغييره.

وأوضح أن صدور الميزانية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام أحد الأسباب التي استدعت ليكون شهر فبراير موعداً للمهرجان، وذلك كون أن الميزانية يجري تبويبها وبدء الصرف منها في نهاية شهر يناير، مشيرا إلى أنه حدث تداخلا مرة واحدة قبل سنتين بين لمهرجان ومعرض الكتاب، وجائزة الملك الفيصل العالمية، بحسب الرياض.

وأشار الرومي إلى أن توسعة المساحة المخصصة للمهرجان أتاحت للأجنحة مساحات إضافية لعرض المزيد من إبداعاتها، مؤكداً أنهم يعملون على إضافة أجنحة جديدة للمهرجان، وأن جناح شركة أرامكو سيكون جاهزاً في العام المقبل.