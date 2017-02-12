عامل يستدرج طالبة ويعاشرها جنسيا : الشيطان لعب بعقلي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

سرد عامل مصري يبلغ من العمر 24 عاما تفاصيل استدراجه طالبة إعدادية ومواقعتها جنسيًا داخل منزله بإحدى محافظات مصر.

وقال المتهم أقواله أنه لم يقصد أبدًا أن يستغل حبه بالمجني عليها: كان بيننا حب كبير، ويومها جت عندي البيت والكلام خدنا لحد ما الشيطان لعب بعقلي وضعفت، وبصراحة مقدرتش أمسك نفسي يومها واعتديت عليها، لكن أول ما فوقت من اللي حصل وعدتها بالجواز، بس مش عارف بقى أمها عرفت اللي حصل بيننا إزاي.

وأمرت النيابة بتجديد حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية استدراجه طالبة بالمرحلة الإعدادية ومواقعتها جنسيًا بمنزله بدائرة مركز أبو حماد ، فيما تم تحويل الطالبة المُعتدى عليها للمستشفى ؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.