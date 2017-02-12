عامل يستدرج طالبة ويعاشرها جنسيا : الشيطان لعب بعقلي - صحيفة صدى الالكترونية

عامل يستدرج طالبة ويعاشرها جنسيا : الشيطان لعب بعقلي
سرد عامل مصري يبلغ من العمر 24 عاما تفاصيل استدراجه طالبة إعدادية ومواقعتها جنسيًا داخل منزله بإحدى محافظات مصر.
وقال المتهم أقواله أنه لم يقصد أبدًا أن يستغل حبه بالمجني عليها: كان بيننا حب كبير، ويومها جت عندي البيت والكلام خدنا لحد ما الشيطان لعب بعقلي وضعفت، وبصراحة مقدرتش أمسك نفسي يومها واعتديت عليها، لكن أول ما فوقت من اللي حصل وعدتها بالجواز، بس مش عارف بقى أمها عرفت اللي حصل بيننا إزاي.
وأمرت النيابة بتجديد حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية استدراجه طالبة بالمرحلة الإعدادية ومواقعتها جنسيًا بمنزله بدائرة مركز أبو حماد ، فيما تم تحويل الطالبة المُعتدى عليها للمستشفى ؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
أي حب وأي خرابيط
منتا ركبت خلاص😂😂😂😂😂
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
خل الشيطان يفكك الحين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10296 ] نشر منذ 3 شهور
ما فيه داعي كشف طبي الفاعل معترف انه واقعها جنسيا
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الحين الي تطّلع تعليقاتهم وفي اخر الزاويه يسار حاطين لهم ميداليات ذهبية ليه وش يفرقهم عنا
انا كنت العب كوره قبل ٤٠ سنه ليه ماتحطون لي مثلي مثلهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12780 ] نشر منذ 3 شهور
😷😷
استغفر الله العظيم
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
طيب مادام انك ماقدرت تصبر
لو خليتها جنب الحاره افضل لك ولها عشان الحياة تمشي
يعني لازم تدخل الحاره في هذا الوقت والظرف الصعب.
بعدين نفسي افهم الحاره ماكانت مغلقه ، يعني العملية سهاله والا كيف .؟؟؟
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
ستحمل الفتاه سفاحا أن لم تتزوجها أسرع بالزواج من الفتاه قبل أن تقع الكارثه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
اي شيء رموه على الشيطان والشيطان بريء منهم وربي الشيطان مصدوم من البشر 😖😖😖
لعنة الله عليك يالسربوت الزاني
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2326 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان ولايبلانا يبقى😊😂 لا تنتظر امها تدري انت روح تقوزها والله يستر علينا وعليك صلح غلطتك كيف هي ماتدري وحنا درينا الله يستر الجميع بستره
hajooos[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
ابي ميداليه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3210 ] نشر منذ 3 شهور
الشيطان برئ منكم لأن كيده ضعيف.
وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ ….)
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 3 شهور
شغل الفرامل علشان الشيطان مايلعبش عليك تاني
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
تجوزها واخلص تحبها وتحبك وهي لو ماتحبك ماضاعت معك
شمالي والراس عالي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
دانتا نصاب يا إدرة الفول اعوذ بالله من الرخص
.[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
احمدك خالقي ومولاي
على نعمة العقل والاستقامة
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
يجيبون الشيطان ويقتلونه .. ههههههههههههه الافضل يصلح غلطته
موجو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 شهور
كم هو مسكين الشيطان في هذا الزمان صار مثل الحكم المحلي شماعة فشل الاخرين ، ياد دا الشيطان بياخد عندك دروس خصوصي .
المعشوق[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
صحح غلطتك واتجوز الوليه وربنا يتوب عليك