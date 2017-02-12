أمانة جازان تنفي ضبط لحوم حمير وكلاب بعدد من المطاعم - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكد المتحدث باسم أمانة منطقة جازان، على عدم صحة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ضبط كميات من لحوم الحمير والكلاب، كانت معدة للتوزيع على مطاعم بوفيهات مدينة جازان.

يذكر أن أمانة المنطقة بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني، قد تمكنوا خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 2.438 طن لحوم كلاب وحمير كوارع وكبدة قبل توزيعها على المطاعم والبوفيهات.