أمانة جازان تنفي ضبط لحوم حمير وكلاب بعدد من المطاعم - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة جازان تنفي ضبط لحوم حمير وكلاب بعدد من المطاعم
أكد المتحدث باسم أمانة منطقة جازان، على عدم صحة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ضبط كميات من لحوم الحمير والكلاب، كانت معدة للتوزيع على مطاعم بوفيهات مدينة جازان.
يذكر أن أمانة المنطقة بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني، قد تمكنوا خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 2.438 طن لحوم كلاب وحمير كوارع وكبدة قبل توزيعها على المطاعم والبوفيهات.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
والله ثم والله ان لقيناها في منادي في عقبة ضلع ..لحوم حمير وكلاب مذبوحه ومسلوخه ومقطعه وجاهزه للحنيذ .والطبخ ..فيه ناس ماتخاف الله في عباده ..وتقفلة المنادي الي صارفيها كذا وتغرمو اهلها ..
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
ينفو وإﻻ ماينفو مافيه دخان من غير نار