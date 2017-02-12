الحكم بإلزام كبريات شركات النفط الفنزويلية بـ129 مليون دولار لصالح بتروسعودي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ألزمت محكمة الاستئناف في بريطانيا، كبريات شركات النفط الفنزويلية، بدفع مبلغ 129 مليون دولار لشركة بترو سعودي الدولية، كمستحقات متأخرة، بعد أعمال حفر وتنقيب استمرت سنوات، مطال خلالها الجانب الفنزويلي في الدفع بداعي عدم وجود خطابات ضمانات معتمدة.

وقال ديفيد بينيت، المحامي الرئيسي في القضية، إن قرار المحكمة يدعم وبقوة نزاهة ومهنية شركة بتروسعودي ومجلس إدارتها، مؤكداً أن الحكم جاء منصفاً للشركة السعودية التي أدّت عملها كاملاً في مقابل المماطلة من الطرف الآخر.

فيما قال كريستوفر كلارك، المحامي الدولي، والمشرف على قضية الاستئناف، إن القضية بدأت في العام 2009م، عندما وقّعت شركة النفط السعودية الدولية عقداً مع شركة ” بتروليوس دي فنزويلا ” (PDVSA)، للحفر والتنقيب، وأدّت أعمالها، كما هو متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، لكنها واجهت الكثير من المماطلات من الجانب الفنزويلي في دفع المستحقات، واستمر الخلاف على المدفوعات إلى أن أُحيل الأمر إلى المحاكم.

وأكد أن المحكمة اعتبرت إيقاف تسييل خطاب الاعتماد لمستحقيها، عند انتهاء فترة الائتمان كان باطلاً، وأمرت المصرف الذي أصدر الخطاب بتسييل الضمان، لتسديد جميع المدفوعات والمتأخرات لمصلحة ” بتروسعودي ” ؛ حيث نقض حكم الاستئناف قراراً سابقاً للمحكمة العليا، الذي أقرّ بعدم استحقاق بتروسعودي المدفوعات بناءً على عدم شرعية حقوقها في مطالبتها بسداد مستحقاتها.

وأشار بأنه تمّ قبول شرعية خطاب اعتمادي احتياطي يدفع عند الاقتضاء لتوفير ضمان نوعي للمدفوعات من شركة النفط الوطنية الفنزويلية ” ، مؤكدا أن الغرض التجاري لمثل هذا المستند هو توفير ضمان ائتماني من مصرف موثوق لمصلحة الطرف المستفيد بتروسعودي، يغطي هذا الضمان قيمة المدفوعات والمستحقات الواردة في بنود العقد القائم بين الطرفين، وتقدم مثل هذه الضمانات بشكل اعتيادي وتسري حتى لو لم توجد أيّ منازعات أو اختلافات تجارية بين الطرفين، وهي غالباً ما توفر بغض النظر عن وجود متأخرات مالية من عدمها ” .

وأضاف، توفير مستندات وضمانات كهذه، وخصوصاً في البلدان ذات المخاطر الائتمانية العالية، مثل فنزويلا، يعد ممارسة تجارية عادية ومنهجية ” ؛ حيث قدمت ” بتروسعودي ” بناءً على العقد المبرم خدمات حفر لشركة بتروليوس بقيمة 129 مليون دولار. وبعد انتهاء مدة ضمان الائتمان المتفق عليها بقيت جميع المستحقات غير مدفوعة، واستمر الخلاف على المدفوعات إلى أن أُحيل الأمر إلى المحاكم.