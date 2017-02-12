 بالفيديو.. أحد مشاهير مواقع التواصل يهدي مهيرة عبد العزيز ضباً على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. أحد مشاهير مواقع التواصل يهدي مهيرة عبد العزيز ضباً على الهواء

بالفيديو.. أحد مشاهير مواقع التواصل يهدي مهيرة عبد العزيز ضباً على الهواء
نايف السالم(صدى):

استضافت برنامج صباح العربية اليوم الأحد الطفل عبد الرحمن القحطاني والشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بـ ” السحلي ” ، حيث قدم للإعلامية مهيرة عبد العزيز ضباً كهدية منه لنجلتها في موقف طريف عفوي.

وقدم الطفل السحلي برفقة طفلين أخران يشاركون في المقاطع التي يصورها له شقيقه تحت أسم ” برنامج البادية ” عددا من المواقف الطريفة خلال الحلقة، التي حازت على إعجاب متداوليها.

وفاجأ الطفل في نهاية الحلقة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بهدية عبارة عن ضباً، لنجلتها، ما أثار ضحك مهيرة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور

شكله يقدم لها مهر ويحجز بو قحط من الحين ..ههههههههه

[ عدد التعليقات: 2326 ] نشر منذ 3 شهور

فديته يمكن مهرمقدم ههههه😍😊😂بس هديته تخوف ضب عاد 😂مخبر القحاطين يأكلون ضب االلهم لك الحمد شكله يخوف حتى لولعبه😂 فكيف اكله استغرب اللي يطاردونه بالصحاري هههههه