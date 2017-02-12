بالفيديو.. أحد مشاهير مواقع التواصل يهدي مهيرة عبد العزيز ضباً على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استضافت برنامج صباح العربية اليوم الأحد الطفل عبد الرحمن القحطاني والشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بـ ” السحلي ” ، حيث قدم للإعلامية مهيرة عبد العزيز ضباً كهدية منه لنجلتها في موقف طريف عفوي.

وقدم الطفل السحلي برفقة طفلين أخران يشاركون في المقاطع التي يصورها له شقيقه تحت أسم ” برنامج البادية ” عددا من المواقف الطريفة خلال الحلقة، التي حازت على إعجاب متداوليها.

وفاجأ الطفل في نهاية الحلقة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بهدية عبارة عن ضباً، لنجلتها، ما أثار ضحك مهيرة.