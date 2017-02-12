بالفيديو.. أحد مشاهير مواقع التواصل يهدي مهيرة عبد العزيز ضباً على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أحد مشاهير مواقع التواصل يهدي مهيرة عبد العزيز ضباً على الهواء
استضافت برنامج صباح العربية اليوم الأحد الطفل عبد الرحمن القحطاني والشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بـ ” السحلي ” ، حيث قدم للإعلامية مهيرة عبد العزيز ضباً كهدية منه لنجلتها في موقف طريف عفوي.
وقدم الطفل السحلي برفقة طفلين أخران يشاركون في المقاطع التي يصورها له شقيقه تحت أسم ” برنامج البادية ” عددا من المواقف الطريفة خلال الحلقة، التي حازت على إعجاب متداوليها.
وفاجأ الطفل في نهاية الحلقة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بهدية عبارة عن ضباً، لنجلتها، ما أثار ضحك مهيرة.
#السحلي يبهر #صباح_العربية على الهواء#السعودية #العربية pic.twitter.com/zqEaKg1ynU
— صائد الأخبار (@newshunter1) 12 février 2017
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
شكله يقدم لها مهر ويحجز بو قحط من الحين ..ههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2326 ] نشر منذ 3 شهور
فديته يمكن مهرمقدم ههههه😍😊😂بس هديته تخوف ضب عاد 😂مخبر القحاطين يأكلون ضب االلهم لك الحمد شكله يخوف حتى لولعبه😂 فكيف اكله استغرب اللي يطاردونه بالصحاري هههههه