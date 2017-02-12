مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات - صحيفة صدى الالكترونية

مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات
وقع عراك بين 4 نساء في كندا خلال تواجدهم في مطعم وجبات سريعة .
وقامت الفتيات بتبادل الضرب بقوة وسط حشد من الناس كانوا يتفرجون ويضحكون بدلاً من فضّ العراك..
فيما قال رجل وهو يصرخ : “هذه أفضل ليلة على الإطلاق.” أمّا بقية الحشد فقد كانوا يهتفون “جيري جيري” إشارة إلى برنامج جيري سبرينغر الشهير.
مزيون بس مديون[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
الشرهه على الي يتفرجون.
والا ماخذهم لشقه
ومعطيهن حقوقهن كنساء
والله لا يصبحن صديقات
والا. لا ياشباب وبنات….
هه
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجعل بأسهم بينهم
عساهم الوجع
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور
جيري جيري
جرجرو عظامك أنتي وأياها..
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10296 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
يبدو انها معركه لطيفه وجميله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور
أفضل ليله ع الأطلاق 😂
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
وااو خبر مرا مهم ما اعرف كيف كنت بكمل
يومي لو ما قرأته.😏
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
بناتهم فيهم دفاشة معروفين قلعتهم هم وبناتهم
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3210 ] نشر منذ 3 شهور
لاجديد هذي طبايعهن إلا مارحم ربي .. بس أحححلى شئ أنكم ما أفتكيتوهم من بعض
دائماً خليكم كذا ف المدرجات وتفرجوا مباراة مجانية😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
خناقة الحريم مايفكها الا عقال او خيزرانه
كل وحده تمسك جهه وتهرب 😂😂😂
سيف[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
لا يفكها قبصه من يد رجل حقيقي
خالد الشهري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
مقرودين لو كان فيه سعوديين كان فرعوان بينهم لا ويسوون لهم صلح ويذبحون ثنتين من العنم في الدسكو
ربعنا نشاما رعيان واجب يحبون يصلحون بين المتخاصمين اللهى ربنا وربهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
السعوديين محبين للخير
شمالي والراس عالي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههه ياحليلهن ذكروني بمشكله صارة قدامي سب ومسك شعور وانا ماسك كأسة الشاهي ومروق وأحلى ضحك وطقطقه عليهن هههههههههههه