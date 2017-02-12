 مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 16

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات

مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات

مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات
اوتاوا(صدى):

وقع عراك بين 4 نساء في كندا خلال تواجدهم في مطعم وجبات سريعة .

وقامت الفتيات بتبادل الضرب بقوة وسط حشد من الناس كانوا يتفرجون ويضحكون بدلاً من فضّ العراك..

 فيما قال رجل وهو يصرخ : “هذه أفضل ليلة على الإطلاق.” أمّا بقية الحشد فقد كانوا يهتفون “جيري جيري” إشارة إلى برنامج جيري سبرينغر الشهير.


الوسوم:, ,

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور

الشرهه على الي يتفرجون.
والا ماخذهم لشقه
ومعطيهن حقوقهن كنساء
والله لا يصبحن صديقات
والا. لا ياشباب وبنات….
هه

[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 3 شهور

الله يجعل بأسهم بينهم
عساهم الوجع

[ عدد التعليقات: 10296 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههههههههههههههههههههههههه

يبدو انها معركه لطيفه وجميله

[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور

أفضل ليله ع الأطلاق 😂

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

وااو خبر مرا مهم ما اعرف كيف كنت بكمل
يومي لو ما قرأته.😏

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

بناتهم فيهم دفاشة معروفين قلعتهم هم وبناتهم

[ عدد التعليقات: 3210 ] نشر منذ 3 شهور

لاجديد هذي طبايعهن إلا مارحم ربي .. بس أحححلى شئ أنكم ما أفتكيتوهم من بعض
دائماً خليكم كذا ف المدرجات وتفرجوا مباراة مجانية😂😂

[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور

خناقة الحريم مايفكها الا عقال او خيزرانه
كل وحده تمسك جهه وتهرب 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

لا يفكها قبصه من يد رجل حقيقي

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور

مقرودين لو كان فيه سعوديين كان فرعوان بينهم لا ويسوون لهم صلح ويذبحون ثنتين من العنم في الدسكو

ربعنا نشاما رعيان واجب يحبون يصلحون بين المتخاصمين اللهى ربنا وربهم

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

السعوديين محبين للخير

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههههههههههههه ياحليلهن ذكروني بمشكله صارة قدامي سب ومسك شعور وانا ماسك كأسة الشاهي ومروق وأحلى ضحك وطقطقه عليهن هههههههههههه