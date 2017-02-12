مطعم يتحول الي ساحة ملاكمة بين فتيات جميلات - صحيفة صدى الالكترونية

اوتاوا(صدى):

وقع عراك بين 4 نساء في كندا خلال تواجدهم في مطعم وجبات سريعة .

وقامت الفتيات بتبادل الضرب بقوة وسط حشد من الناس كانوا يتفرجون ويضحكون بدلاً من فضّ العراك..

فيما قال رجل وهو يصرخ : “هذه أفضل ليلة على الإطلاق.” أمّا بقية الحشد فقد كانوا يهتفون “جيري جيري” إشارة إلى برنامج جيري سبرينغر الشهير.