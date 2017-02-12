 بالفيديو ...شاب دفعه الفضول لفحص دمية جنسية من الداخل فصعق بما وجد ! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 16

    مايو

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بالفيديو …شاب دفعه الفضول لفحص دمية جنسية من الداخل فصعق بما وجد !

بالفيديو …شاب دفعه الفضول لفحص دمية جنسية من الداخل فصعق بما وجد !
بكين(صدى):

قام شاب بشراء الدمية الصينية الجنسي” من باب الفضول، ثم قرر فتحها و استكشافها من الداخل قبل التهور و إستعمالها، ثم قام بفحصها  و وجد الكارثة.

فوجأ الشاب انها تصنع من مواد خطيرة جداً أقل ما يمكن ان تسببه هو السرطان بسبب ردائة المواد المصنوعة منها،و تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان بكثرة الأمراض و خطورتها التي تسببها.

وأوضحت الدراسات بأنها تصيب مستعملها بمرض السرطان، و أوضح الخبراء بأنها شكل من أشكال ممارسة العادية السرية التي تحمل مخاطر و امراض لا حد منها ،مع ذلك يوجد هناك إقبال كبير عليها بسبب شكلها الجميل و جسدها المثير التي توقع الشباب في مصيدة الأمراض الخبيثة.

و أكدت الدراسات بأنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب، حيث أجتمع العلماء و رجال الدين على خطورة إستخدامها محذرين من الإقتراب منها.

و بالرغم من كل هذه الأمراض و المخاطر إلا أنها تغزو الأسواق و بأسعار مرتفعة.


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29 تعليق

[ عدد التعليقات: 16062 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههه ههههههههه
الأقبال قل على الزواج…وصار في تزايد على الدمى….🎎
وأنتظروا الرجل الآلي🗿
الله يستر بس مايحطونه رجله آليه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

اعوذ بالله واستغفر الله
عليكم بزواج المسيار افضل طريقة

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂😂

هذي تنفع لك ي شايب بس اشتر النوع الأصلي ،،

عشان ماتتشكى عليها بالصحف 😉

[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 3 شهور

فقال لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.

[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 3 شهور

ايش الغباء ذا ؟ تخيل خربت البطاريه عليك فجأه !! هههههههه الحمدلله بس

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور

لوحاطيني واحد يتكلم انجلش ابرك
مافهمت الا سكسيا ..
الحين البنات هم الي يبلونك بكل مكان
بس خل سلاحك جاهز .

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

ناس ماعندها احساس
الجنس ياساده ياكرام تبادل أحاسيس بين طرفين ماهو لبد وتفريغ بس ، لازم تحس
انك ادخلت السعاده للطرف الثاني وتشعر ان الطرف الثاني أسعدك بحركاته واهاته،
لكن متناوش هالصنم وتلبد فيه عسى يلبدم الشر وتبا الاناسه والراحه ؟ مايمّك راحه
وسعاده
واطقع منه اللي يستخدم العاده السريه مغير يشاهق لحاله كأنه جايب راس غليص

عانوا الحريم ماليات البيوت وكل بيت يقول الزين عندي ، القط بشتك وتناوشهم واخطب
منهم وأبشر بالخار
لكن ترثع في نفسك وتسرف فيها كل ليلة وانت متغمغم بالبطانيه وفحيحك فحيح واحدن
مكسور ومغير تشاهق ، تعدم نفسك وتعدم بطانيتك بالنجاسه والوساخه ترى هذا مايصير
ولا يمتكن مطلقنننننن
والكلام هذه للجنسين كلهم مهو للعيال وبس ،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواحد اذا سواها راحت عيونه مغاوير في أقصى راسه
حتى لو نبا نظهرها بالمناقيش مانقدر ، وغمصه يتدالح من عيونه ماتقول الا مرمود ، ومغير
منجطل ماتقول الا اضرنبول او فقمه

[ عدد التعليقات: 10296 ] نشر منذ 3 شهور

وصلت الى الوطن العربي
هذا سبب اخر في ارتفاع نسبة العنوسه

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور

الله المستعان والله لو تجي عند شعبنا عز الله يضيع

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

هذا فجور اعوذ بالله وشذوذ

[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور

سكسيا سكسيا
وانت ويشجابرك تشتريها يارجال بيدك اهون اقلها لو خففت ما يجيك شيء والله يقبل التوبه ويغفر ان شاءالكريم
والا على قولة القايل
البنات هم اللي يشغلونك بعمرك الاهم كون مستعدي لاي مواجهات مرتده والحذرالحذرلانه اي كفشه رحت في ستين داهيه وهي تروح تدور احد ثاني ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور

اكثر ماكثر الله الحريم

ومايشتري هالاشياء الا شايب ماعاد فيه حيل ويالله ينااوش والا وااحد معتوووه ومامعه عقل

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

انت تشوف يالهوازني ههههههههههههههه يادافع البلا
المصيبه ان مثل مالرياجيل عندهم دٌمِي ترى الحريم عندهن صناعيات وخراميط
ما انزل الله بها من سلطان
الوحده يسري عليها ابليس وتلقاها طول ليلها وهي تدهك نفسها فيه ولا عاد تبا
الرجال ولا تبا ريحته
الوقت والهجر اختلف يالهوازني والنَّاس اختلفت طبايعها ومذاهبها وعقايدها
الرياجيل يابن ابوي همّلو الحريم ولاعاد فيه رياجيل يقضبون البيوت ويشوفون
وش الحرمه عليه ، والحريم اذبحتهن الفسقه والنعمه
المطعم يكت النعمه عند اخشومهن والجوالات ماتطيح من يدينهن وصار الجوال
برقم سرّي ، والشيخ يفتي بعدم تفتيش جوال الأنثى ، والرجال ماعاد يعرف انثاه على ويش !

وكلن بالزمن هذه يقول يالله السلامه

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

لاااااا ماهو كذا وبس ، حتى اذا مديت يدك عليها وضربتها غرمتك الحكومه
بخمسين الف ” يالله حلّها عاد

[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور

لهجتهم مغاربة غريبة وين اسم مليكة مو على الخبر ههههههه

[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور

تدهكك نفسسهااا 😅😅😂😂

[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 3 شهور

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور

الحل الأمثل لإختفاء هذه الذنوب والفتن هو الزواج المبكر ومنع الإختلاط

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور

…في الفديو شاب مغربي يحمل رأس دمية أو مايسمى ب منكان، بين قوسين التي تعرض عليها الملابس في المحلات. المهم الشاب يحكي انو كان يمزح مع اصحابو حط الرأس جنبو على السرير وصوروه.قام أحدهم نشر الصورة وكتب تحتها اول مغربي اقتنى دمية جنسية.مما أساء له ول أهله.
خلاصة القول انتبهوا من الأصدقاء ومن التصوير.

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور

اسوووووووومه مبسوطه اعجبتك طيب لو لقيتيها مع زوجك اذا كانت الاشاره حمراء ويش يكون موقفك

[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور

كلموني عنها … دمية جنسية