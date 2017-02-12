بالفيديو ...شاب دفعه الفضول لفحص دمية جنسية من الداخل فصعق بما وجد ! - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قام شاب بشراء الدمية الصينية الجنسي” من باب الفضول، ثم قرر فتحها و استكشافها من الداخل قبل التهور و إستعمالها، ثم قام بفحصها و وجد الكارثة.

فوجأ الشاب انها تصنع من مواد خطيرة جداً أقل ما يمكن ان تسببه هو السرطان بسبب ردائة المواد المصنوعة منها،و تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان بكثرة الأمراض و خطورتها التي تسببها.

وأوضحت الدراسات بأنها تصيب مستعملها بمرض السرطان، و أوضح الخبراء بأنها شكل من أشكال ممارسة العادية السرية التي تحمل مخاطر و امراض لا حد منها ،مع ذلك يوجد هناك إقبال كبير عليها بسبب شكلها الجميل و جسدها المثير التي توقع الشباب في مصيدة الأمراض الخبيثة.

و أكدت الدراسات بأنها تصيب الرجل بضعف جنسي حاد و عدم القدرة على الإنجاب، حيث أجتمع العلماء و رجال الدين على خطورة إستخدامها محذرين من الإقتراب منها.

و بالرغم من كل هذه الأمراض و المخاطر إلا أنها تغزو الأسواق و بأسعار مرتفعة.