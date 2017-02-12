بالصور..أكثر حفلات الزفاف بذخا للمشاهير والأسر الحاكمة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

اقيمت حفلات زفاف مميزة لرجال أعمال وأسر حاكمة ومشاهير، إلا أن بعضها كان غاية في الفخامة حد تخليده.

كشفت دراسة لموقع ذي نوت أن معدل تكلفة حفل الزفاف في الولايات المتحدة يبلغ قرابة 35 ألف دولار، إلا أن حفلات الزفاف التي تصدرت قائمة أكثر حفلات الزفاف بذخاً لا تقل تكلفتها عن مليون دولار.

قائمة بأكثر تسع حفلات زفاف فخامة على مر العصور مرتبة تصاعدياً:

دونالد ترامب وميلانيا كناوس – التكلفة: 1 مليون دولار

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل زفافه الفاخر من عارضة الأزياء السلوفينية ميلانيا كناوس في بالم بيتش في فلوريدا، في كانون الثاني يناير 2005.

إذ ارتدت ميلانيا خلال الحفل فستان زفاف راقيا من تصميم جون غاليانو من كريستيان ديور، قيل أن ثمنه يتجاوز 100 ألف دولار، وغنى الفنان بيلي دويل في الحفل، وشملت قائمة الطعام الكافيار وجراد البحر والكمأ، وكانت هيلاري كلينتون وزوجها من ضمن الضيوف.

ديلفين أرنو وأليساندرو فالارينو- التكلفة: 7 ملايين دولار.

تزوجت ديلفين أرنو، وريثة إمبراطورية لويس فويتون مويت هينيسي من أليساندرو فالارينو جانسيو وريث سلالة من صانعي النبيذ الإيطاليين، في حفل زفاف أقيم في جنوب غرب فرنسا في أيلول سبتمبر 2005. إلا أنهما تطلقا في عام 2010.

وحينها تبادل العروسان نذورهما في كاتيدرائية الروم كاثوليك جان باتيست دي بازاس، وأقيم حفل الاستقبال في مزارع كروم بوردو “شاتو دي كيم” التي ملئت بـ5آلاف وردة بيضاء.

كيم كارداشيان وكانييه ويست- التكلفة : 12 مليون دولار

حفل زفاف ممثلة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من مغني الهيب هوب كانييه ويست، عقد في أيار/ مايو 2014 في فلورنسا.

وقام الكثير من المغنين بالأداء في حفل زفافهما ومنهم المغني الشهير جون ليجيند الذي غنى خلال أدائهما الرقصة الأولى، كما غنى المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي خلال سير كيم على الممر.

بترا إيكلستون وجيمس ستانت- التكلفة: 19 مليون دولار

تزوجت بترا إيكلستون، ابنة عملاق سباقات الفورمولا ون بيرني إيكلستون من رجل الأعمال البريطاني جيمس ستانت في آب/ أغسطس 2011 في قلعة أورسيني-أوديسكالتشي قرب روما ، وأقيم حفل الزفاف على مدى ثلاثة أيام، وتضمن ألعابا نارية وزجاجات نبيذ قيمتها 6500 دولار.

أنجيلابيبي وهوانغ شياو مينغ- التكلفة: 31 مليون دولار

أنجيلابيبي الممثلة الصينية المعروفة بـ كيم كارداشيان الصين تزوجت من الممثل الصيني هوانغ شياو مينغ في حفل فاخر أقيم في شانغاهاي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015.

أقيم الحفل في مركز معارض شانغهاي الذي ملئ بالورود وتضمن كعكة طولها 10 أقدام، وارتدت الممثلة فستانا من تصميم ديور مخصصا لها فقط ذا ذيل طوله 10 أقدام وتطلب صنعه 5 أشهر، وغادر الضيوف الحفل ومعهم أكياس هدايا تحتوي هاتفاً محمولاً.

كيت ميدلتون والأمير ويليام- التكلفة: 34 مليون دولار

كان حفل زفاف الأمير ويليام من كيت ميدلتون خيالياً، إذ تبادلا نذورهما أمام رئيس أساقفة كانتربري، بينما يشاهد الملايين من الناس مراسم الحفل عبر شاشات التلفاز الذي أقيم في كنيسة ويستمنستر آبي في نيسان/ ابريل 2011، وبعد انتهاء الحفل انتقل العروسان إلى قصر باكنغهام على متن عربة تجرها الخيول لحضور حفل الاستقبال.

فانيشا ميتال وأوميت باتيا- التكلفة: 60 مليون دولار

ابنة عملاق صناعة الصلب لاكشمي ميتال تزوجت من أميت بهاتيا خلال أسبوع من الاحتفالات أقيمت في باريس في حزيران يونيو 2014.

ونقل ألف ضيف من أنحاء العالم ممن تلقوا دعوات مغلفة بالفضة للإقامة في فنادق 5 نجوم في باريس، وتبادل الزوجان نذورهما في قصر فو لو فيكونت وأشتعلت ألعاب نارية من حدائق برج ايفل.

الليدي ديانا والأمير تشارلز- التكلفة: 100 مليون دولار (باحتساب التضخم)

ارتدت الليدي ديانا سبنسر ثوب زفاف بذيل مصنوع من قماش التفتا والدانتيل طوله 25 قدما، أصبح من أكثر فساتين الزفاف شهرة في التاريخ عند زواجها من الأمير تشارلز في كاتدرائية سانت بول في عام 1981.

فيما وصلت ديانا إلى الكنيسة في عربة زجاجية تجرها خيول، وقدمت زجاجات شامبانيا مصنوعة في سنة ميلاد الليدي دايانا (1961) عليها إشارة مخصصة للحفل.

سعيد جوتسيريف وخديجة أوزاخوفز- التكلفة: مليار دولار أمريكي

سعيد جوستيريف ابن رجل الأعمال في قطاع النفط الروسي ميخائيل تزوج من طالبة طب أسنان خديجة أوزاخوفز في موسكو، في حفل زفاف أقيم في آذار/ مارس 2016.

تكفل والد العريس بجميع تكاليف الحفل الذي غنى فيه المغنون: جينيفر لوبيز وستينغ وانريكي ايغليسياس، وارتدت العروس فستانا من تصميم إيلي صعب وتلقى الضيوف صناديق مجوهرات كهدايا.