24 ألف عملية جراحية أجرتها مستشفيات القصيم العام الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أجري بمستشفيات وزارة الصحة بمنطقة القصيم خلال العام الماضي 2016 م ، 24289 عملية جراحية .

وسجل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة النسبة الأعلى في عدد العمليات حيث بلغت 5861 عملية، يليه مستشفى بريدة المركزي بعدد 5816 عملية، ثم مستشفى الرس العام 3487 عملية ، ثم مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة 2399 عملية.

وبينت ” الصحة ” أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بلغت 2283 عملية ، ومستشفى المذنب العام 1283 عملية ومستشفى البكيرية العام 993 عملية، ومستشفى البدائع العام 602 عملية, ومستشفى ضرية العام 515 عملية, ومستشفى قبه العام 364 عملية, كما بلغ عدد العمليات التى أجريت بمستشفى الأسياح العام 314 عملية, ومستشفى عيون الجواء 236 عملية.

وأضافت أنه تم إجراء 52 عملية بمستشفى رياض الخبراء, و52 عملية بمستشفى النبهانية, ومستشفى قصيباء العام 22 عملية, ومستشفى عقلة الصقور 10 عمليات.