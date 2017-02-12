نصراوي يقدم النصيحة لرئيس العميد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يرى سعود الصرامي الناقد الرياضي أن رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن عليه أن يطلب حكام أجانب لمباريات الفريق القادمة في دوري جميل الموسم الحالي ونال الحكم الدولي شكري الخنفوش اعتراضات جماهيرية من قبل مدرج الذهب بسبب قراراته التحكيمية في لقاء الاتحاد أمام التعاون بالجولة الـ18 من دوري جميل أمس السبت.

وكتب الصرامي من خلال حسابه عبر تويتر :” سعادة المهندس حاتم باعشن بعد التحية و التقدير وأحداث مباراة التعاون، الاتحاد أمانة في آعناقكم.. الحكم الآجنبي مطلب حتى لا تضيع حقوقكم “.