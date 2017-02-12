نصراوي يقدم النصيحة لرئيس العميد - صحيفة صدى الالكترونية

نصراوي يقدم النصيحة لرئيس العميد
يرى سعود الصرامي الناقد الرياضي أن رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن عليه أن يطلب حكام أجانب لمباريات الفريق القادمة في دوري جميل الموسم الحالي ونال الحكم الدولي شكري الخنفوش اعتراضات جماهيرية من قبل مدرج الذهب بسبب قراراته التحكيمية في لقاء الاتحاد أمام التعاون بالجولة الـ18 من دوري جميل أمس السبت.
وكتب الصرامي من خلال حسابه عبر تويتر :” سعادة المهندس حاتم باعشن بعد التحية و التقدير وأحداث مباراة التعاون، الاتحاد أمانة في آعناقكم.. الحكم الآجنبي مطلب حتى لا تضيع حقوقكم “.
ملحوس باشا[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
وانت وش دخلك فيهم
شي غريب يعني انت شايف فريقك متصدر عشان تنصح الفرق الباقية
أستغفر الله العظيم بس
الرجل الذي كويس[ عدد التعليقات: 9551 ] نشر منذ 3 شهور
ان دل دل على كلمة الحق والاتحاد فريق يجدب المحبين له لظلمه برغم قوته ومنافساته القويه شكرا استاذ سعود الصرامي على النصيحه