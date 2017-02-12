إحباط محاولة تهريب أكثر من 155 ألف ريال إلى خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود الدهمشي(صدى):

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب مبلغ مالي مقداره (155.500) مائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة ريال لم يتم الإفصاح عنه وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك -بقصد المغادرة- إخفائه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.

وقال مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا: قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة حافلة يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على ذلك المبلغ المالي مُخبأ داخل الحافلة حيث تم إخفاؤه في جهاز التدفئة الخاص بالمحرك. مشيراً إلى أنه لم يتم الإفصاح عنها.

وشدد مدير عام جمرك البطحاء على أنه تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.