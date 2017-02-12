مؤسسة الحبوب: لا صحة لرفع الدعم المقدم على الخبز - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة للحبوب صالح السحيباني، أنه لا صحة لما أشيع عن رفع الدعم المقدم من الدولة لسلعة الخبز.

وأوضح السحيباني أنه لا توجه لإجراء أي تغير في أسعار منتجات المؤسسة من الدقيق وغيره وأن مثل ذلك الإجراء في حالة حدوثه يكون عبر مرسوم واضح للعموم.

يشار أن المؤسسة بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري العمل الفعلي لشركات المطاحن وذلك ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجه لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة.