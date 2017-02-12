مؤسسة الحبوب: لا صحة لرفع الدعم المقدم على الخبز - صحيفة صدى الالكترونية

مؤسسة الحبوب: لا صحة لرفع الدعم المقدم على الخبز
أكد المتحدث الإعلامي للمؤسسة العامة للحبوب صالح السحيباني، أنه لا صحة لما أشيع عن رفع الدعم المقدم من الدولة لسلعة الخبز.
وأوضح السحيباني أنه لا توجه لإجراء أي تغير في أسعار منتجات المؤسسة من الدقيق وغيره وأن مثل ذلك الإجراء في حالة حدوثه يكون عبر مرسوم واضح للعموم.
يشار أن المؤسسة بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري العمل الفعلي لشركات المطاحن وذلك ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجه لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
القرشي[ عدد التعليقات: 1658 ] نشر منذ 3 شهور
كلام جميل ومريح ومطمئن ولكن الشيء الغير مريح وغير جميل وغير مطمئن هو تلاعب المخابز بحجم ووزن
رغيف الخبز منذ فترة ليست بالقصيرة والمواطن يتسائل ؟
ما هذ الذي يحدث من قبل المخابز وأين دور الرقابة عليها مما تفعله برغيف الخبز ؟
سؤال هام وهام جدآ جدآ جدآ يجب أن يجاب عليه من قبل الجهات المسئولة .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13303 ] نشر منذ 3 شهور
اجل اشاعة انهم بيرفعون سعر الخبز
جيفاراا[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 شهور
نعوذ بالله من الغلاء الوباء والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن