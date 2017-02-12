مخاوف ممارسة الجنس أثناء الحمل - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يتساءل كثير من الأزواج عما هو المسموح به وما الممنوع طبيا أثناء الجماع في كل مرحله من مراحل الحمل وفي السطور التالية أهم ما ينبغي معرفته عند ممارسة الجنس أثناء الحمل.

في الثلث الأول من فترة الحمل تتراجع الرغبة الجنسية لدى نساء كثيرات وتظهر لديهن مشاكل أولية مثل الغثيان والتعب، ويخشين – خاصة في الأسابيع الأولى للحمل – من تعرض الجنين للخطر أثناء العملية الجنسية، غير أن الطب ينفي وجود خطر سقوط الجنين والإجهاض بممارسة الجنس في هذه الفترة، ما لم تكًن الزوجة مصابة بنزيف.

أما في الثلث الثاني، أي من الأسبوع الـ 16 إلى الأسبوع 30 من مدة الحمل، وهي فترة إحساس المرأة بحيويتها وأنوثتها، فتعتاد المرأة الحبلى على حالتها الجديدة وتبدأ تتلمس حركات جنينيها وينتابها إحساس أكبر بأنوثتها، لكنها قد تشعر بالانزعاج عند بلوغ النشوة الجنسية وقد تخشى إلحاق الضرر بالجنين نتيجة العملية الجنسية، وهو ما يقلق الزوج أيضا.

غير أن الطب يؤكد عدم حدوث أي ضرر للجنين أثناء الجماع في هذه الفترة ويؤكد أنه من المستحيل اقتراب القضيب من الجنين. في المقابل فإن الأطباء ينصحون بتجنب ممارسة الجنس في حال ظهور آلام ووجود ميل للولادة المبكرة أو في حالة انفتاح عنق الرحم في وقت سابق لأوانه في هذه الفترة.

أما ابتداءً من الأسبوع الـ 30 لمدة الحمل – وهي فترة الاستدارة والتكور الشديدين لبطن الأم – فيكاد لا يوجد مكان في بطن الزوجة إلا وقد يكون فيه الطفل الجنين “حجر عثرة” أمام ممارسة الجنس، ومع ذلك فإن الطب يسمح بممارسة الجنس في أوضاع جنسية ملائمة تتفادى الضغط على بطن الزوجة وبالتالي الجنين، ويذكر الطب هنا نصيحة في غاية البساطة وهي: كل ما يجلب المتعة فيمكن فعله وكل ما يبعث على الألم فيجب تجنبه أثناء العملية الجنسية، بل وينصح بالجماع قبيل الولادة لأن لذلك مردودا إيجابيا يسهل عملية الولادة.

وبالمناسبة فإن معظم الأزواج يجدون بطون زوجاتهم في هذه المرحلة في غاية الإثارة، ويرى الأطباء أن القرب الجسدي والتدليك والمداعبات أمور مهمة للزوجين، خصوصا أثناء الحمل، ولا يعني هذا بالضرورة الجماع. لكنهم يحذرون من بعض الحالات التي قد تجعل من الضروري الامتناع تماما عن الجنس وقد تؤدي إلى إجهاض الجنين أو الولادة المبكرة، مثلا: عند انفتاح عنق الرحم قبل الأوان، وهو أمر لا يعتبر خطيرا في حد ذاته. وكذلك يجب الامتناع عن الجنس في حالات النزيف، وفي حال تكرر سقوط الأجنة في الماضي، وعند الحمل بعدة أجنة في الوقت ذاته، وكذلك في حالة الالتهابات التناسلية والأمراض المزمنة مثل مرض السكري،