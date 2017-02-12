«أوبر» تتسبب في طلاق رجل بعدما كشفت خيانته - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أقدم فرنسي كان يخون زوجته على مقاضاة شركة “أوبر” الأمريكية لتأجير سيارات مع سائق، مطالباً إياها بـ45 مليون يورو، ومتهماً إياها بالتسبب في طلاقه إثر خلل معلوماتي في نظامها سمح لزوجته بالكشف عن تنقلاته.

واوضح المحامي دافيد أندريه دارمون الذي رفع هذه الشكوى ضد أوبر، أمام محكمة في غراس في منطقة ألب ماريتيم في جنوب شرق فرنسا: واجه موكلي عطلاً في التطبيق الذي يتيح إمكانية الانقطاع عن الشبكة، لكن في حالته بقي التطبيق متصلاً بالشبكة، وهذا العطل أثر سلباً على حياته الشخصية”.

وتعود احداث الواقعة عندما قام المشتكي بفتح التطبيق على هاتف زوجته لطلب سيارة، وحتى بعد إغلاقه، بقيت زوجته تتلقى بلاغات من “أوبر” عن تنقلات زوجها، فبدأت تشك في أنه يخونها، ويطالب رجل الأعمال الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها بتعويضات قدرها 45 مليون يورو.

وعلق المحامي عن قيمة التعويض المطلوب: يتعذر علي التعليق على المبلغ المحدد والحياة الخاصة لموكلي الحريص على عدم الكشف عن هويته”.

وذكرت صحيفة و فيغارو التي تمكن صحافيوها من تكرار السيناريو الذي حدث مع المشتكي، بأن العطل لا يقتصر على حالة فردية، موضحة أن هاتفاً أول من طراز آي فون فتح فيه حساب أوبر ثم أغلق، يتلقى البلاغات عينها التي تصل إلى هاتف آي فون ثان موصول بالحساب عينه

وأوضحت أوبر أن ضمان أفضل حماية للبيانات الشخصية للركاب والسائقين الذين يلجؤون إلى أوبر، هو أولوية بالنسبة إلينا، لكن أوبر لا تعلق علناً على حالات فرديةّ