القصبي: سيادة الدولة على أرامكو بعد الطرح ستستمر بما يكفل حمايتها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفض وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وصف طرح أسم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب، بأنه بيع للشركة.

جاء ذلك في كلمة للقصبي خلال لقاء بالغرفة التجارية بجدة الأسبوع الماضي حيث قال فيه: “إن تقييم أرامكو حالياً مرتفع، كما أن مخاطر طرحها بالأسواق ” معدومة ” ، مؤكداً أن سيادة الدولة على الشركة قانونياً ستستمر بما يكفل حمايتها.

وذكر القصبي أن الدول ستطرح أسهم ” أرامكو ” للاكتتاب في السوق السعودية أولاً قبل الأسواق الخارجية، مؤكداً أن السوق السعودية لن تتحمل نسبة الـ5% المقرر طرحها من أسهم الشركة، ولو كانت باستطاعتها تحمل هذه النسبة فلن يُفتح الاكتتاب أمام الأسواق الخارجية.

وأضاف لا نريد أن يُلقَى اللوم علينا غداً، ولكن لماذا لا نقول بأن هذه فرصة اليوم؟!.. وهل سنقف ونشاهد وننتظر استقرار سعر البترول عند 100 أو 80 أو 70 دولاراً؟! في إشارة إلى طرح أسهم الشركة في الأسواق.