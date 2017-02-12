الاتصالات: إحصائية سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية وتخص التطبيق الناشر فقط - صحيفة صدى الالكترونية

الاتصالات: إحصائية سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية وتخص التطبيق الناشر فقط
أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الإحصاءات الخاصة بسرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع في المملكة التي يتم نشرها من أحد التطبيقات، وتم تداولها من بعض وسائل الإعلام مؤخراً مبنية على دراسات وتحليل لذلك التطبيق، وللذين فقط قاموا بتنزيل ذلك التطبيق، مؤكدة أنه ليس مؤشر رسمي لسرعة الإنترنت، و لا يعطي تحليل شامل ودقيق.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها حجم العينة المستخدم في إجراء الإحصائية، وتوزيعها على مستوى المنطقة الجغرافية المراد إجراء قياسات فيها، فضلًا عن ظروف إجراء القياسات نفسها.
ورأت أن ذلك يتضح من تفاوت ترتيب الدول في الإحصاءات المنشورة من قبل عدد من مالكي التطبيقات ذات مجال العمل المشابه، لأن الإحصاءات الدقيقة لترتيب السرعات تتطلب توفر منهجية دقيقة تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على القياسات التي تتم على تقنية محددة.
وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات لم يصدر عنها إحصائية رسمية فيما يتعلق بسرعة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول ، مبينة أن المملكة تتبوأ المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت، وفقاً لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات.
جيفاراا[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 شهور
ليه المرتبة الثانية وش ناقصكم ليه مانكون في المرتبة الأولى للأسف شركة الاتصالات تعبااانه واتعبت العملاء,,,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1659 ] نشر منذ 3 شهور
يا ويلي ويلاه ماشفت اعبط منكم ياهيئة الإتصالات إيش التناقض هذا على عينك ياتاجر بلا خجل او حياء !!!
قبل فترة بسيطة طالبتوا في تصريح لكم عبر وسائل الإعلام جميع شركات الإتصالات لدينا بتطوير وتحسين
خدمة الإتصالات لدينا وركزتوا في تصريحكم على سوء خدمة الإنترنت وسرعته البطيئة التي تقدمها الشركات
للمشتركين وذكرتم بأن مايدفعه المشتركة اكثر مما يستفيد منه والأن تتقمصون دور المحامي وتدافعون عن
شركات الإتصالات بسبب التقرير الذي صدر بالأمس وفضح سوء الخدمة المقدمة للمشتركين في المملكة
والله عجبت لأمركم …. على العموم سواء صدر تقرير او لم يصدر نحن نعلم علم اليقين بأن خدمة الإنترنت
لدينا أسواء خدمة على مستوى العالم العربي والأكثر تكلفة على مستوى العالم … وسلامتكم .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13305 ] نشر منذ 3 شهور
رسمية هذي خالتكم مافيه اشطر منكم بالنفي والتكذيب لما تطلع حقائق
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
رغم ان فيه مشاكل بالنت عندنا الا انه خدمة مقبولة ما هو الأقل بالعالم الحمدلله حتى البزارين صاروا على النت لانه يهل الوصول له حنا شعب نحب جلد الذات ودايما نقول حنا اقل دول العالم بكل شيء وهو الحمدلله الوضع جيد ومقبول الله يحفظ بلدنا من كل شر