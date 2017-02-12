محكمة تقضي ببيع عقار بـ 250 مليون لتسديد دين تاجر بعد وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة التنفيذ في جدة قرارا ببيع عقار يعود لتاجر بقيمة نحو 250 مليون ريال لتسديد دين لبنك استثماري.

وقالت مصادر مطلعة أن التاجر لم يسدد المبلغ منذ أكثر من 5 سنوات، حيث توفي صاحب الأملاك وانتقلت لورثته،فيما قدم البنك شكوى في محكمة التنفيذ يطالب ورثة التاجر بدفع مبلغ بقيمة 200 مليون ريال، وأن البنك قدم سندا بالمبلغ الذي طالب به مضيفة أن المحكمة أمهلت ورثة التاجر فترة لتسديد البنك قبل قيام المحكمة ببيع العقارات التي تخصهم لتسديد المبلغ.

وأشارت إلى أن ورثة التاجر لم يسددوا المبلغ المطلوب خلال تلك الفترة، ما دفع المحكمة للاستعانة بالجهات الأمنية لرصد أملاك التاجر عن طريق القنوات الرسمية، وتم رصد عقار يبلغ قيمته أكثر من 250 مليون ريال موضحا أنه تم تسديد مستحقات البنك، بعد قرار بيع العقار الذي يتميز بموقع إستراتيجي في جدة في مزاد علني.