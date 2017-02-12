مصرع وإصابة 11 حوثيا في اشتباكات مع الجيش اليمني في تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقى 4 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة “تعز” باليمن

وقال مصدر في قيادة محور”تعز” بأن أربعة من ميليشيات الحوثي وصالح وأصيب سبعة آخرون خلال هجوم فاشل شنته على مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في منطقة “الكدحة” بمديرية “مقبنة” غرب المدينة ولم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في “تعز” أن قوات الجيش سيطرت على منطقة هامة في إطار عملياتها العسكرية على الساحل الغربي للمحافظة ..مؤكدة أن قوات الجيش تقدمت بمساندة طيران” التحالف العربي” شمال مدينة “المخا ” الساحلية وسيطرت على منطقة “الخبت” التي فرت إليها الميليشيات عقب طردهم من المدينة خلال الأيام الماضية بعد نزع شبكات الألغام في الخط الساحلي.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه منطقة “يختل” الواقعة على الخط الرابط بين “المخا” ومحافظة “الحديدة” مشيرة إلى أن قوات الجيش وسعت خلال الساعات الماضية انتشارها شمال مدينة “المخا”، واستحدثت مواقع أمنية قرب المدينة السكنية، والمحطة البخارية، ومعسكر القطاع الساحلي ،وبدأت بتدريب العشرات من أبناء المدينة في المعسكرات ، بهدف تكليفهم بمهام تثبيت الأمن.