الخطوط السعودية تنفي تغيير الوجبات المقدمة على رحلاتها إلى أوربا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية أن شركة الخطوط للنقل الجوي لم تجرِ أي تغيير على الوجبات المقدمة على رحلاتها بين المملكة والوجهات الأوروبية؛ فرانكفورت، ميونخ، لندن، مانشستر، مدريد، باريس، جنيف وميلانو، كما أشيع مضيفا: «الوجبات المقدمة على متن رحلات «السعودية» تعد ميزة تنافسية لـ«السعودية» نحافظ عليها، ونحرص أن تمزج وجباتنا بين الذوق المحلي والمعايير الدولية».

وقال إن شركة الخطوط السعودية للتموين تطبق معايير عالية الجودة ولا تقتصر خدماتها على «السعودية» بل تشمل أكثر من 50 شركة طيران إقليمية وعالمية، مؤكدا أن الوجبات على رحلات الخطوط السعودية إلى الوجهات الأوروبية من أفضل الوجبات التي تقدمها شركات الطيران على هذه الوجهات، ولم تشهد أي تغيير أخيرا. .حسب عكاظ

وتابع «الخطوط السعودية تمضي بخطوات حثيثة في تطوير أسطولها وتحسين خدماتها وتوسيع شبكتها»