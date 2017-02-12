الخطوط السعودية تنفي تغيير الوجبات المقدمة على رحلاتها إلى أوربا - صحيفة صدى الالكترونية

الخطوط السعودية تنفي تغيير الوجبات المقدمة على رحلاتها إلى أوربا
قال المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية أن شركة الخطوط للنقل الجوي لم تجرِ أي تغيير على الوجبات المقدمة على رحلاتها بين المملكة والوجهات الأوروبية؛ فرانكفورت، ميونخ، لندن، مانشستر، مدريد، باريس، جنيف وميلانو، كما أشيع مضيفا: «الوجبات المقدمة على متن رحلات «السعودية» تعد ميزة تنافسية لـ«السعودية» نحافظ عليها، ونحرص أن تمزج وجباتنا بين الذوق المحلي والمعايير الدولية».
وقال إن شركة الخطوط السعودية للتموين تطبق معايير عالية الجودة ولا تقتصر خدماتها على «السعودية» بل تشمل أكثر من 50 شركة طيران إقليمية وعالمية، مؤكدا أن الوجبات على رحلات الخطوط السعودية إلى الوجهات الأوروبية من أفضل الوجبات التي تقدمها شركات الطيران على هذه الوجهات، ولم تشهد أي تغيير أخيرا. .حسب عكاظ
وتابع «الخطوط السعودية تمضي بخطوات حثيثة في تطوير أسطولها وتحسين خدماتها وتوسيع شبكتها»
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم – ياجماعه الخطوط ( مدحدره) المقاعد من جلد والوجبات كراتين وعلب مابها شي يسوى والرحله ممله من المقاعد الجلديه والسفر عليها غير مرغوب لدي الجميع والاسعار مرتفعه والخطوط الاخرى راحه وجبات زينه لو اني مسئول والله الا اقيل كل من له علاقه في تردي الخدمات بفلوسنا نبي خدمه وراحه مثل باقي الخطوط. من يومها وانا مااسافر الا على الخطوط الخليجيه تشعر انك انسان.
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوي الله مغنينا عن اكلك بس نبي الرحلات في وقتها بدون تاخير
زائر[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 3 شهور
مافايدة شراء طائرات جديده كل سنه مع بقاء الخدمه سئيه و الوجبات معلبات و سندويشات عساكم بالفقر .