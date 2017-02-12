قائد بالحدود: نمتلك أفضل أنظمة مراقبة .. والقوات تتسابق إلي ميادين القتال - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد مساعد قائد قطاع حرس الحدود في خباش المقدم عجلان الشهري، أن أبطال حرس الحدود يعملون جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات العسكرية، وفق خطط عسكرية محكمة وعالية الدقة مشيرا إلى أن المعنويات العالية لجميع الضباط والأفراد على جبهات الحدود تأتي نتيجة طبيعية لشعورهم بأنهم يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة عدو فرّط في بلاده وسلمها رخيصة للنظام الإيراني، ويحاول بائسا الإضرار بأمن المملكة.

وقال أن حرس الحدود يمتلك أفضل أنظمة المراقبة الحرارية على مستوى العالم، التي أثبتت فعالياتها وجودتها، وتستعين بها كثير من الأجهزة الأمنية، وكذلك الدرابيل المطورة. وأكد أن دعم قطاع حرس الحدود كبير ومتواصل، وسيصل في القريب العاجل عدد من الآليات والأسلحة وسيارات مصفحة. وأن أفراد حرس الحدود يتفانون ويتسابقون وبروح معنوية عالية إلى ميادين الشرف لحماية أمن أرض الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الانتصارات التي تحققها جميع القوات العسكرية على طول الحدود الجنوبية، أسهمت في إحباط معنويات الانقلابيين الذين دخلوا مرحلة اليأس، وهم يتلقون الضربات الموجعة التي أفقدتهم المئات من أفرادهم الذين يزج بهم في حرب هم يدركون أنهم لا يجيدون المواجهة فيها مشيرا إلى أن صفحة الشهداء الذين سالت دماؤهم،تبقى شاهدة على مواقفهم البطولية التي لا تنسى، ولعل هذه البطولات تذكر بالكيفية التي استطاع من خلالها الأبطال القبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة في غضون ساعات محدودة، ومن هؤلاء الرجال البواسل من لقي ربه شهيدا، وفيها من أصيب وعاد بكل فخر إلى ميدان الشرف.حسب عكاظ

وأثنى الشهري على مستوى التنسيق بين القطاعات العسكرية لدحر الحوثيين وقوات المخلوع صالح. واصفا التنسيق بالعالي المستوى مع القوات البرية وقوات الحرس الوطني، لافتا إلى أن عمل حرس الحدود الأساسي هو القبض على المتسللين والمهربين، إضافة إلى التواجد الميداني الفعلي مع القوات المشتركة.وأضاف أن الرقابات الحدودية محصنة وحولها الكثير من الموانع والمصدات، مبينا أنه يتم دائما اختيار المواقع التي يتم من خلالها كشف العدو ورصد تحركاته.