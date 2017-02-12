إقبال كبير على رؤية خاتم النبوة فى مهرجان الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

شهد مهرجان الجنادرية إقبالا كبيرا من الزوار لرؤية خاتم النبوة حيث عرض جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمهرجان الجنادرية، خاتم الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم -، ضمن معروضاته أمام زوار المهرجان.

ووثقت صورة الخاتم بلونه الأسود، مكتوباً عليه باللون الذهبي: “محمد رسول الله”، فيما حظي الخاتم على إقبال كبير من قِبل زوار الجناح.