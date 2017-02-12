إقبال كبير على رؤية خاتم النبوة فى مهرجان الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

إقبال كبير على رؤية خاتم النبوة فى مهرجان الجنادرية
شهد مهرجان الجنادرية إقبالا كبيرا من الزوار لرؤية خاتم النبوة حيث عرض جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمهرجان الجنادرية، خاتم الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم -، ضمن معروضاته أمام زوار المهرجان.
ووثقت صورة الخاتم بلونه الأسود، مكتوباً عليه باللون الذهبي: “محمد رسول الله”، فيما حظي الخاتم على إقبال كبير من قِبل زوار الجناح.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
معقوله الخبر هذه صحيح
أبو خالد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله الكتابه زمان من تحت لفوق عكس اليوم من فوق لتحت
محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
لا الكتابه صحيحه يا بوخالد
ولكن كتب لفظ الجلاله اول في البدايه فوق حتى لايعلوي عليه اسم فكتب اولا
عن كثب[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 3 شهور
ليست الكتابة:
السبب هو تأدّب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مع ربّه عزّ وجل حيث رفض أن يعلوا إسمه إسم الله عز وجل وطلب بكتابته بهذا الشكل.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ورضي عن صحابته أجمعين.
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5421 ] نشر منذ 3 شهور
صلى الله عليه وسلم
ابو يزن[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 3 شهور
ايش دليلك انه خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الي توارث خاتم النبي لاحد يصدق هذه المهزله لان هذه من افعال اهل البدع والضلال.ولم يصرح به اخد من العلماء ولم يذكرو سالفة خاتم النبي لافي حديث ولافي روايات الصحابة. فتجنبو مقالات المبتدعين.
مسافات[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 3 شهور
للعلم خاتم النبوة غير ختم النبي الذي كان يستخدمه صلى الله عليه وسلم في المراسلات .